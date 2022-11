MRN promove semana de prevenção de acidentes de trabalho

Evento contou com diversas atividades para reforçar a importância do tema nos ambientes de trabalho. Também foram realizados concursos para estimular a criatividade entre as equipes.

Com o compromisso de assegurar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro e motivador para todos, a Mineração Rio do Norte (MRN), que opera bauxita no distrito de Porto Trombetas (Oriximiná/PA), promoveu, entre os dias 24 e 28 de outubro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (SIPATMIN). Com o tema “Segurança é a energia que nos move e fortalece”, o evento teve a finalidade de trazer questões ligadas a prevenção e cuidado entre os empregados e suas atividades, reforçar as práticas seguras para manter as áreas sem acidentes e partilhar experiências acerca da temática.

A programação do evento contou com palestras internas e externas, jogos interativos, concursos diversos, stands nas áreas, transmissões ao vivo e gravadas, interações presenciais e muitas dinâmicas que destacaram a importância de praticar e manter comportamentos seguros, seja em casa ou no trabalho.

O gerente geral de Segurança no Trabalho, Flávio Trioschi, fez uma avaliação positiva do evento e destacou a importância desta semana para reforçar o engajamento das equipes no cuidado e o fortalecimento da cultura de segurança na empresa. "Foi um grande desafio alcançar quase 6 mil empregados nas áreas de Porto, Industrial, Projetos e Minas. As equipes estavam animadas e deram o seu melhor! Parabenizamos a organização do evento, as equipes de apoio e todos que contribuíram para a realização desta semana. O mais importante é que foi um evento de gente, falando com gente e para gente – reforçando a prevenção, demonstrando e compartilhando o cuidado genuíno que a MRN e os times têm todos os dias”, comentou, entusiasmado.

Compromisso com o bem-estar e proteção dos trabalhadores

Atuando na MRN há quatro anos, Alice Vasconcelos, técnica em Processos Administrativos, que também faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (CIPAMIN), destacou a importância de abordar continuamente o tema. “Eu vejo a segurança como algo indispensável, seja ela no trabalho ou fora, porque tanto no trabalho quanto na vida pessoal, a falta de segurança pode ocasionar as mesmas consequências e algumas podem ser fatais, infelizmente. Desta forma, não adianta eu seguir os procedimentos, praticar segurança dentro da empresa, se a partir do momento que saio dela eu não ajo corretamente. Então, que possamos refletir e nos conscientizar de que a segurança é algo que precisa estar na nossa essência, que precisa ser praticada na vida, em todo lugar, para nosso bem e das outras pessoas”, alertou Alice.

Técnica em Segurança no Trabalho há dois anos na MRN, Anne de Amorim ressaltou que a iniciativa da empresa em promover, de forma permanente, atividades que visem aumentar os níveis de segurança na área de mineração é uma forma de garantir o bem-estar dos empregados e preservar vidas. “Falar de segurança é emocionante. A caminhada e experiência na área é desafiadora. O profissional de segurança conquista e acompanha o desenvolvimento das pessoas diariamente e contar com uma empresa comprometida com a segurança, como a MRN, faz toda a diferença no desenvolvimento do trabalho, desde o planejamento, passando pela execução até a entrega. Fazer o que é certo, cumprir com os procedimentos é preservar a vida. Dentro da empresa encontramos ferramentas necessárias e o apoio das lideranças. Fora desse meio devemos ter os mesmos cuidados, os mesmos comportamentos seguros e cuidar do outro, independentemente do local”, detalhou Anne de Amorim.

Batalhas_de_criatividade

Entre as atividades lúdicas para estimular a criatividade e promover interação entre as equipes, a organização da SIPATMIN lançou três concursos: paródias musicais, vídeos de Tiktok e melhores frases. Os vencedores foram eleitos pelos empregados da MRN e empregados das empresas contratadas por meio de votação aberta na internet. O vencedor do concurso de paródias ganhou uma guitarra e os vencedores da batalha de Tiktok e do concurso de melhores frases levaram prêmios como reconhecimento.

O concurso de frases e das paródias já é uma tradição da SIPATMIN, mas a disputa do Tiktok foi uma novidade que deixou os participantes bastante entusiasmados. “Nós abrimos um quadro novo, que é o concurso de vídeos do Tiktok, que foi inédito e deu muito certo. Esse concurso nasceu para engajar as pessoas a fazerem vídeos criativos, voltados aos temas principais da empresa como saúde, segurança e meio ambiente”, reforçou Luís de Almeida, técnico em Segurança e Higiene no Trabalho da MRN.

Empregados destaques em segurança

Foram reconhecidos durante a SIPATMIN os empregados e líder destaque em Segurança. Celebrar ações de grande relevância voltadas para a prevenção de acidentes reforça a valor do tema segurança para a MRN e estimula a engajamento e participação ativa de todos. Os profissionais destaques em segurança ganharam prêmios, como: TV, caixa de som e assistente virtual.

FONTE: Agência Pará