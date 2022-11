Alunos do Curso de Floresta do IFPA-Óbidos realizaram visita técnica na Coomflona

Alunos do IFPA - Campus Óbidos realizaram atividades práticas do Curso técnico em Floresta na Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós.

No dia 04 de Novembro de 2022, os alunos do 2º e 3º do Curso Integrado em Floresta realizaram uma visita técnica a Coomflona (Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós).

Na Floresta Nacional do Tapajós são desenvolvidas diversas atividades relacionadas com o Manejo Florestal Comunitário, Pesquisa Científica, Atividades didáticas entre outros.

A Coomflona foi criada e reconhecida em 2005, como entidade comercial representativa das comunidades da Unidade de Conservação, e atuando com o Manejo florestal comunitário tem sido referência na região Amazônica e Internacionalmente.

Na ocasião, os alunos puderam acompanhar as atividades de romaneio, arraste, planejamento, abate das árvores, assim como entender todo o processo que originou essa cooperativa.

Durante esta visita estiverem presentes a Professora Bruna Garcia, responsável pela visita técnica e que ministra as disciplinas de Manejo Florestal, Colheita e Inventário Florestal, Professor Paulo Ivan que atua nas disciplinas de Silvicultura e Projetos Florestais, e Professor João Belarmino que ministra a disciplina de Extensão Rural.

Durante esse momento, os professores relataram suas experiencias aos alunos, os fazendo vivenciar algo novo e mostrando as diversas perspectivas que o técnico florestal pode atuar.

Os professores agradecem a Coomflona, pela oportunidade e pela parceria que se inicia com o IFPA – Campus Óbidos, assim como, a parceria da prefeitura Municipal na Pessoa do Prefeito Jaime Silva e do Deputado Federal eleito Henderson Pinto, que foram importantes para que essa visita acontecesse.

FONTE:_IFPA-Campus Óbidos