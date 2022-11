Raid Alenquer/Curuá 2022 atraiu muitos aventureiros e amantes da trilha

A festa do RAID 2022 iniciou nesta sexta-feira, dia 04, em Alenquer, com uma programação bastante diversificada para receber os aventureiros do Raid. Conforme organização, a programação da Festa dos Visitantes iniciou com o Festival da Música Eletrônica, logo após o Show do Dj Duarte, em seguida o grande show dos visitantes com Manu Batidão.

Aa largada pela Trilha do Raid Alenquer/Curuá 2022, aconteceu às 10h deste sábado, dia 05, em Alenquer, onde reuniu centenas de veículos que se aventuraram pela várzea, entre os municípios de Alenquer e Curuá, no oeste do Pará, com muitos obstáculos pelo caminho.

Pilotos de Alenquer, Curuá e municípios vizinhos como Óbidos, Monte Alegre, Oriximiná, Santarém, Juruti e outros, participam do evento, sendo que a chegada dos primeiros participantes na Cidade de Curuá se deu por volta das 15h.

Estamos postando algumas fotografias que mostra a chegada os aventureiros na cidade de Curuá, os quais atravessaram uma região de várzea, com cerca de 60 km, com muitos obstáculos, com muita lama, principalmente depois das fortes chuvas que caíram na última semanas na região. Assim como, da festa promovida pela Prefeitura de Curuá, para comemorara o encerramento do 23º Raid Alenquer/Curuá, que este site fez a transmissão AO VIVO.

O RAID

A Trilha do Raid Alenquer/Curuá nasceu a partir de uma brincadeira entre amigos, cresceu bastante nos últimos dois anos, sendo que em 2021, segundo os organizadores, cerca de 20 mil aventureiros participaram o evento. Em 2022, a expectativa foi bem maior.

A Trilha do Raid Alenquer/Curuá foi reconhecido em 15 de Junho de 2022, pelo Governo do Estado do Pará, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará, por meio da Lei N° 9.628.

Veja as imagens da Largada, da Chegada e da Festa em Curuá.

