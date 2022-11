SANTARÉM: 3ª Edição da Feira de Pirarucu será realizada neste fim de semana

A Feira do Pirarucu de manejo do Pará será realizada no sábado, 12, na Praça São Sebastião, sendo a última oportunidade para comprar o peixe fresco, antes do período do defeso. A proposta do evento é ofertar peixe de ambiente natural manejado direto ao consumidor. A Feira é realizada pelos pescadores e pescadoras das comunidades Santa Maria e Costa do Tapará região de várzea e conta com a parceria da Sapopema, Sebrae, Colônia de Pescadores Z-20, Prefeitura de Santarém - por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca (Semap) - Ufopa, Sedap, IFPA e TNC.

Na terceira edição da feira, que se tornou um momento importante para aproximar o manejador da sociedade, os consumidores poderão conhecer mais sobre a prática do manejo comunitário e garantir peixe fresco, de ambiente natural, com a certeza de que o produto tem origem sustentável. As edições anteriores do evento demonstraram o grande potencial econômico da atividade.

Serão comercializados diferentes cortes do pirarucu, que vão desde a miudeza, ventrecha, cortes da manta, dentre outros. A intenção é oportunizar meios para escoação do pirarucu produzido na região no próprio município de origem, de forma a gerar renda para as populações tradicionais e promover o entendimento do esforço que comunitários dedicam para garantir o futuro da espécie.

“É uma atividade que exige muito sacrifício. As comunidades se organizam há mais de vinte anos e possuem regras de organização comunitária para produção desse peixe. Envolve o cumprimento da cota de 30%, eles também obedecem o tamanho mínimo e cumprem o período do defeso.", explica Antônio José Bentes, da coordenação da Sapopema.

Com a meta de fornecer peixes diretamente aos consumidores de Santarém, a atividade valoriza o esforço comunitários que se dedicam à conservação da espécie.

“O evento reúne diferentes instituições em prol da sustentabilidade do manejo do pirarucu na região de várzea. Isso é muito importante porque mostra a consciência ambiental das comunidades ribeirinhas, bem como o fornecimento dessa carne nobre tão importante para a economia do nosso município”, conta o Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, Bruno Costa.

SERVIÇOS

III Feira do Pirarucu de Manejo do Pará

DATA: 12 de novembro de 2022, a partir das 7h

LICAL: Praça São Sebastião – Santarém