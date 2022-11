MRN homenageia empregados por décadas de empenho e dedicação à empresa

Cerimônia reconheceu o trabalho de 139 profissionais que atuam na MRN há 10, 20, 30 e até 40 anos.

Após mais de dois anos de pandemia, a Mineração Rio do Norte (MRN) voltou a reunir presencialmente seus empregados em uma grande celebração para homenagear a trajetória profissional, o empenho e a dedicação de cada um deles em várias décadas na empresa. A cerimônia foi realizada no último sábado, 5, e homenageou 139 empregados que atuam na MRN há 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos.

Na ocasião, o CEO da MRN, Guido Germani, falou da emoção de voltar a reunir toda a equipe após o período mais crítico da pandemia. “Sem dúvida, é um tempo singular de muitos desafios, conquistas e contribuições para a empresa. E o compartilhar de todas essas belas histórias, para nós, é muito gratificante! Com certeza, foi um momento muito aguardado por todos os homenageados, mas certamente também pela MRN. Devido à pandemia, ficamos 2 anos sem evento com a participação dos familiares e é uma grande satisfação ver todos que fazem parte desses 43 anos de história da MRN reunidos novamente. Cada um destes empregados contribuiu para escrever a história de sucesso da empresa”, comentou, entusiasmado.

Foram homenageados 58 empregados com 10 anos de empresa; 34 trabalhadores que atuam na MRN há 15 anos; 25 que estão na empresa há pelo menos duas décadas; 14 que trabalham na mineradora há 25 anos; dois trabalhadores que estão na MRN há três décadas; 4 que já têm mais de 35 anos de casa e 2 com 40 anos de MRN.

Durante a Cerimônia em homenagem aos empregados da MRN

Orgulho e pertencimento

Nascida no município de Terra Alta, no nordeste do Pará, a assistente administrativa Rafaela Maciel, de 32 anos, que começou na empresa como Jovem Aprendiz, foi uma das homenageadas da noite. Com 10 anos de MRN, ela falou sobre o orgulho que sente por integrar a equipe. “Fazer parte desta empresa me traz uma gratidão imensa. Aqui, somos desafiados a cada dia para sermos melhores, vencer obstáculos, buscar sonhos e ter coragem para enfrentar qualquer batalha! Além de acreditar na cultura e nos valores da empresa, tenho muita admiração e orgulho das pessoas que trabalham comigo. Além disso, o sentimento que juntos iremos mais longe é o que alimenta a minha paixão pela MRN”, afirmou.

Outro homenageado com 10 anos de casa foi o desenhista Elison Araújo, de 47 anos. Ele também chegou à MRN como Jovem Aprendiz, passou por treinamentos e capacitações e foi efetivado pouco tempo depois. “Cheguei aqui em 2012 como Aprendiz, virei Assistente Administrativo em 2013, onde tive a felicidade de trabalhar na área da Mina. Nesse período, pude fazer o curso técnico de mecânica. Com essa capacitação, fui promovido a desenhista no final do ano de 2015, passando a trabalhar na área. São 10 anos de muitas conquistas, fiz muitas e boas amizades neste tempo. MRN como sempre proporcionando alegrias e conquistas na vida de quem passa por ela, assim como meu pai passou, eu estou passando agora com muita alegria e orgulho. Nesse momento o sentimento é de gratidão a Deus e minha família, pois trabalhar em uma empresa de grande porte é extraordinário, com todas as dificuldades de logística, área remota, no meio de uma floresta amazônica, não é para qualquer um. Então, o sentimento é de extrema grandeza poder estar aqui há tanto tempo”, relembrou, emocionado.

Empregada da MRN há 21 anos, a compradora de Aquisições de Serviços Ana Carla Duarte, de 43 anos, começou na empresa como estagiária. Para ela, a companhia é como um lar. "Cheguei aqui em 2001 para concorrer a uma vaga de estagiária. Concorri com outros 30 alunos de escolas da região e fiquei na vaga. Após um ano, entrei para o time da MRN. Eu fiz faculdade e fui impulsionada pela empresa a me aperfeiçoar em muitas atividades. Me apaixonei pela área de compras e busquei aprender tudo o que eu precisava para crescer como profissional dentro dessa área. Após concluir a faculdade, tive a oportunidade de me tornar uma compradora júnior, com o passar do tempo e com as oportunidades, cheguei até aqui como compradora master. Nunca quis sair da MRN, aqui eu me sinto em casa, estou em casa. Aqui eu encontrei o amor da minha vida, me casei, tive meus filhos, criei laços com amigos que se tornaram família. Tenho orgulho de trabalhar nessa empresa e se Deus permitir, encerrarei minha carreira por aqui", conta.

Quatro décadas de dedicação

Atuando na MRN há 40 anos, o gerente técnico José Guilherme Holanda, de 62 anos, tem pela empresa um sentimento de profundo afeto e gratidão. Uma trajetória profissional longa, que começou em 1982, quando ele era ainda estagiário da empresa. Desde então, José Guilherme passou por diversos cargos e coleciona muitas histórias felizes nessas quatro décadas de MRN. “Meu sentimento de estar tanto tempo na empresa é de pertencimento, dedicação, muito orgulho pelos resultados alcançados e de dever cumprido. Na MRN cresci como profissional e como pessoa, até hoje é uma escola para mim. Minha experiência e conhecimentos adquiridos ao longo desses 40 anos de empresa foram ampliados graças ao ambiente harmônico e ao convívio com excelentes profissionais que sempre fizeram parte do quadro da MRN”, recordou.

Homenageado José Guilherme durante a cerimônia

Ao olhar para trás, o gerente técnico é só orgulho pela história escrita na empresa. “Eu me sinto extremamente realizado em ter construído toda a minha base profissional na MRN. Tenho muito orgulho de fazer parte desta empresa moderna, bem-sucedida, que possui cultura e valores fortes, como a preocupação com a segurança do trabalho, o cuidado com as pessoas, que inspira pessoas e investe no desenvolvimento e crescimento dos empregados, além da preocupação em se tornar uma empresa mais plural e inclusiva”, frisou o empregado.

“Uma empresa não se torna especial por suas máquinas modernas e o quanto investe em inovação e tecnologia. Nem tão pouco ocupa os mais altos patamares apenas pela adoção de técnicas e processos operacionais de última geração. Primeiro porque nada disso ocorre sem pessoas. Sim, são elas que fazem a diferença e tornam o lugar especial. Cada uma com o seu jeito, talento e pluralidade de ideias e pensamentos. E com certeza a soma de tudo isso, a partir das pessoas, faz da MRN uma empresa especial, da qual temos orgulho de integrar porque, afinal, escrevemos junto com ela, todos os dias, um capítulo de uma história de muito êxito e sucesso”, finalizou Guido Germani, CEO da MRN.

