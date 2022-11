Câmara de Óbidos solicita informações sobre a atual situação da obra da Nova Orla

Em uma fiscalização foi verificado que parte da estrutura do solo tem cedido com o passar do tempo, desde de que os serviços foram parcialmente concluídos.

Nesta terça-feira 08, durante sessão ordinária realizada no plenário Dr. Emmanuel Simões Rodrigues, foi aprovado o requerimento Nº 451/2022, que solicita informações sobre a atual situação da obra da Nova Orla do município de Óbidos.

A propositura que é de autoria do chefe do Poder Legislativo, vereador Jalico Aquino - PL, revela que em uma fiscalização se verificou que parte da estrutura do solo tem cedido com o passar do tempo, desde de que os serviços foram parcialmente concluídos.

O solo vem abrindo e a região afetada pode a comprometer toda a segurança do local, que necessita passar por adequações para conter o avanço do problema estrutural. A orla atualmente se encontra interditada, não sendo permitida que a população possa ter acesso ao logradouro público.

Posteriormente, será oficiado ao Prefeito Municipal de Óbidos, Jaime Silva, para que possa dar esclarecimentos à Casa Legislativa.

Fonte: Comunicação/CMO