MRN está entre as três melhores empresas para se trabalhar no Norte do país

No ranking das corporações de grande porte, a empresa alcançou o segundo lugar, subindo duas posições na premiação regional do GPTW.

Velocidade, tecnologias sociais e valorização das pessoas estão cada vez mais presentes no meio corporativo. Para acompanhar essa nova realidade, é necessário construir um espaço que promova o engajamento dos empregados, por meio de transparência, inclusão e respeito à diversidade. É alinhada a estes princípios que a Mineração Rio do Norte (MRN), que opera bauxita no distrito de Porto Trombetas (Oriximiná/PA), conquistou pelo terceiro ano consecutivo o título de uma das melhores empresas para se trabalhar no Norte do país, eleita pela pesquisa Great Place To Work (GPTW).

No ranking das empresas de grande porte, a MRN subiu duas posições este ano na comparação com 2021: passou de quarto para o segundo lugar. A cerimônia de premiação ocorreu em Belém, no Pará, na última terça-feira (8).

O gerente geral de Recursos Humanos, Almer Moreira, e o gerente de Planejamento e Controle Financeiro, Raimundo Estumano, representaram a empresa no evento. “Esse prêmio é uma coroação a todos os esforços dos empregados da MRN que, a cada ano, têm construído um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Isso é fundamental para que os resultados em gestão de pessoas aconteçam. É um orgulho fazer parte dessa conquista, da qual cada empregado faz a diferença e contribui com seu talento para tornar nossa empresa um lugar especial para trabalhar”, destacou Almer.

Para Raimundo Estumano, esse reconhecimento é gratificante. Há pouco mais de cinco anos no quadro de empregados da mineradora, ele destaca que esse prêmio teve um significado especial. “É uma grande responsabilidade porque, ao vermos nosso crescimento no ranking, só nos mostra que a MRN está num bom caminho ao ouvir cada vez mais os empregados”, afirmou.

Com o objetivo de incentivar o envolvimento, a mineradora criou e tem fortalecido, ano após ano, o Programa de Engajamento. A iniciativa tem o objetivo de estruturar governanças, desenvolver feedbacks, além de aplicar as práticas recomendadas pelo GPTW para eficácia de lideranças e valores. No total, 45 empregados integram grupos de afinidade para fomento das ações. “Nós temos construído um espaço propício para que nossos empregados possam transitar nos diferentes ambientes da empresa. Por isso, fazemos a pesquisa ‘Pulses’ para acompanhar o desenvolvimento dessas práticas. Temos, ainda, o MRN pra Todos, nosso programa de diversidade e inclusão, que também tem fortalecido esse espaço inclusivo dentro da empresa”, pontuou Almer.

Cultura e desenvolvimento

Entre os empregados à frente dos grupos de engajamento está a geóloga Keila Palheta, de 45 anos. Os 12 anos de trabalho na empresa a levaram à liderança do grupo ‘Maximização do Potencial Humano’. A profissional conta que a participação efetiva dos empregados nesses grupos tem desmistificado a ideia de que o engajamento corporativo é feito por apenas uma pessoa. “É muito evidente a integração das equipes. Aos poucos, os integrantes dos grupos percebem que o engajamento está dentro de cada um. É entender que, se você está em um dos melhores espaços para se trabalhar, você também é responsável por isso”, afirmou.

Uma satisfação que também é compartilhada por quem está entre os recém-chegados da empresa, como é o caso do operador Benedito Cunha, de 33 anos. Com pouco mais de três anos na MRN, o profissional celebra a satisfação do envolvimento gerado nos dois grupos em que participa. “Sou muito realizado por fazer parte da companhia e muito feliz de saber que também faço parte dessa conquista alcançada na no ranking da GPTW porque sei que também contribuo para um ambiente de trabalho saudável e de harmonia”, declarou.

Sobre a premiação

Desde 1997, a pesquisa Great Place to Work (GPTW) analisa as Melhores Empresas para Trabalhar em 53 países. No Brasil, o levantamento conta com mais de 1.500 companhias participantes, representando mais de 1 milhão de empregados. É uma das pesquisas mais importantes do mercado sobre excelência em ambientes de trabalho.

Para chegar ao ranking final, a GPTW realiza três levantamentos: Perfil Demográfico 1 e 2 e uma pesquisa com os empregados focada nas dimensões de credibilidade, respeito e imparcialidade dos gestores, orgulho em relação ao trabalho e à empresa e camaradagem entre os colegas. Receber o reconhecimento dos próprios empregados é o que torna o resultado ainda mais satisfatório para as empresas premiadas.

FONTE: Comunicação/MRN