Em Óbidos, famílias atingidas pela seca recebem Cestas Básicas e assistência à saúde

A Coordenadoria de Defesa Civil de Óbidos deve concluir esta semana as ações de saúde e entrega cestas básicas recebidas do programa Auxílio Brasil, que serão destinadas às comunidades ribeirinhas atingidas pela seca no Município, quando serão beneficiadas, em primeiro momento, 1.600 famílias de 24 comunidades.

Após a aquisição dos donativos adquiridos pela Prefeitura de Óbidos, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPEC) iniciou o processo de cadastro das famílias ribeirinhas aptas a receberem cestas básicas e kits de limpeza.

O material começou a ser entregue às famílias afetadas pela cheia e seca, fenômenos naturais que é comum na região de várzea, na terça-feira (8), na região do Paraná de Baixo.

Na oportunidade também foram realizados, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), atendimentos em saúde, com oferta de vacinação, consultas médicas e de enfermagem, coleta de PCCU e testes rápidos, além de atendimentos do CadUnico e do programa Auxilio Brasil, sendo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social (Semdes).

O processo deve ser realizado em duas etapas, neste primeiro momento, 1.280 cestas básicas devem ser entregues. No total serão distribuídas 2.014 mil cestas para famílias de 24 comunidades ribeirinhas que compõe a área de várzea do município de Óbidos, contemplando mais de 1.600 famílias.

www.obidos.net.br – Informações e fotos Ascom/Pmo