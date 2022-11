Sefa apreende mais de 2.246 metros cúbicos de madeira em Óbidos

Toras viajavam em dois empurradores com quatro balsas de madeira em tora e foi abordada pela lancha da Sefa no rio Amazonas.

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, no Baixo Amazonas, apreenderam 2.246,59 metros cúbicos de madeira em tora, que eram transportados de Juruti para Portel. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14/11).

A mercadoria apreendida no dia 12/11, cujo valor é de R$ R$ 923.492,61, viajava em dois empurradores com quatro balsas de madeira em tora e foi abordada pela lancha da Sefa no rio Amazonas, na altura da cidade de Juriti, para a fiscalização tributária, quando foi constatado que não possuía documentação fiscal hábil.

Foi lavrado um termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 282.588,73, que aguarda o recolhimento para liberação da carga.

No mesmo dia foi realizada a apreensão de 12 mil garrafas de cerveja long neck que estavam sendo transportadas de Santarém para Juruti, sem nota fiscal. O valor da mercadoria é de R$ 78.600,00 e foi lavrado um TAD no valor de R$ 42.544,00.

FONTE: Agência Pará