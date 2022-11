Diretoria da Santa Casa de Óbidos participa da comemoração de 98 anos da Assembleia de Deus

Diretoria Administrativa do Hospital Santa Casa de Misericórdia, participou do evento de 98 anos da Assembleia de Deus, em Óbidos, com o intuito do apoio para o Bingão do Centenário da Santa Casa.

Aconteceu na noite de sábado, dia 12, em Óbidos, o Congresso Unificado em comemoração aos 98 anos da Assembleia de Deus. No decorrer do Congresso foi dado abertura para Dom Bernardo Johannes, Presidente do Hospital Santa Casa de Misericórdia, Frei Geraldo Mendonça e Antônio Junior, integrantes da Direção do Hospital, que falassem em relação ao Bingão do Centenário.

O propósito é arrecadar fundos em prol do Hospital Santa Casa de Misericórdia, para pagar o 13º dos funcionários que atuam no hospital. Todo apoio para fortalecer cada vez mais a Santa Casa se tornando referência na região, gerando mais empregos, e cuidando das pessoas que mais precisam de atendimento de saúde.

A programação está prevista para ocorrer no dia 03 de dezembro, às 18h, no Sesquicentenário, em Óbidos, o valor do Bingão do Centenário da Santa Casa está sendo vendido no valor de R$ 10,00. A transmissão do Bingão acontecerá por meio da Rádio Comunitária Sant’Ana FM e pelas Redes Sociais da Diocese de Óbidos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5508-diretoria-da-santa-casa-de-obidos-participa-da-comemoracao-de-98-anos-da-assembleia-de-deus#sigProId9a5dc2e90e View the embedded image gallery online at:

FONTE: Diocese de Óbidos