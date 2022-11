Em Óbidos, Semma realiza ações da campanha "Pescando Cidadania"

Programação educativa busca conscientizar a população quanto a importância de respeitar o período do defeso.

Com o intuito de levar orientações à população obidense em geral sobre os riscos da pesca predatória, a Prefeitura Municipal de Óbidos (PMO), por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), inicia, no próximo dia 21, a campanha Pescando Cidadania.

O principal objetivo das ações é conscientizar as pessoas, principalmente os pescadores, da importância do período do defeso de oito espécies. O defeso está em vigor desde terça-feira (15).

O período, que se refere ao tempo de reprodução das oito espécies de pescado, está previsto na Portaria nº 48/2007 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e aplica-se ao Mapará, Pacu, Curimatã, Aracu, Branquinha, Jatuarana, Fura Calça e Pirapitinga. O período defeso segue até o dia 15 de março de 2023.

Em Óbidos, a campanha prevê para a próxima segunda-feira (21) uma ação de panfletagem e distribuição de material educativo em embarcações ancoradas no porto da cidade.

“A gente inicia essa campanha chamando a atenção da população obidense para a importância de respeitar o período do defeso, que nada mais é do que o momento em que os pescados estarão assegurando a perpetuação das espécies através da desova, e garantir que isso aconteça sem a intervenção humana é a certeza de que as futuras gerações também terão acesso a essas espécies de pescado”, informou a chefe de Educação Ambiental da Semma, Katia Ellen.

No terça-feira (22) a programação conta com ação educativa em escolas da rede municipal de ensino da área urbana da cidade. Já na quarta-feira (23), serão realizadas palestras em comunidades de várzea, tanto para pescadores, quanto para alunos de escolas.

FONTE: Comunicação/Pmo