Banco de Germoplasma da MRN é apresentado durante painel da COP-27

Programa criado em 2013 foi apresentado durante o painel “Contribuições da indústria do alumínio para uma economia de baixo carbono” em Brasília (DF).

Unir gestão ambiental para a restauração de áreas mineradas de bauxita com pesquisas de apoio ao desenvolvimento econômico da região é um dos principais compromissos da Mineração Rio do Norte (MRN), localizada no distrito de Porto Trombetas, no oeste do Pará. Não é à toa que os resultados desse alinhamento levaram a empresa a compartilhar as experiências obtidas por meio do Programa Banco de Germoplasma de Castanha-do-Pará, durante o painel “Contribuições da indústria do alumínio para uma economia de baixo carbono”, na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-27), que está sendo realizada em Sharm El-Sheikh, no Egito. A apresentação foi realizada na sexta-feira, 11, pelo gerente geral de Licenciamento e Controles Ambientais da MRN, Marco Antônio Fernandez no estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília (DF), e transmitida pelo canal do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Na ocasião, Marco Antônio agradeceu ao MNA e ao CNI pela oportunidade. Ele destacou que o Banco de Germoplasma está entre os mais de 60 projetos socioambientais desenvolvidos pela MRN. “É um projeto bonito, que nos dá orgulho e que tem gerado interesse de muitos pesquisadores. Estamos localizados em uma floresta nacional de uso sustentável, a Flona Sacará-Taquera, no coração da Amazônia. Uma região magnífica e privilegiada em vários sentidos, e nós também nos sentimos muito privilegiados por poder operar lá dentro. A MRN produz aproximadamente 12,5 bilhões de toneladas de bauxita por ano, empregando um total de 6.000 funcionários”.

Criado em 2013, o Programa Banco de Germoplasma estuda a Castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa Bonpl. Lecythidaceae). Por meio do projeto a MRN desenvolve plantas mais produtivas e adaptadas às áreas em reflorestamento, contribuindo para a conservação do fruto que é umas das principais fontes de renda das populações tradicionais da Amazônia. O gerente geral de Licenciamento e Controles Ambientais destacou ainda que o projeto também tem contribuído para o avanço dos processos de reflorestamento.

“Diferentemente de outras minerações, onde são feitas cavas e ali se extrai o minério por décadas, a extração da bauxita é feita em faixas. Retira-se a vegetação, o top soil (terra preta), e o estéril que são estocados, extrai-se a bauxita e na sequência esse material é retornado e é feito o plantio. Ao longo de nossas operações, nós já recuperamos 7.500 hectares com o plantio de 15 milhões de mudas nativas. Nosso objetivo é reduzir ainda mais o tempo entre o final da operação e o replantio. Hoje temos cerca de 8.570 castanheiras plantadas”, explicou Marco.

A coleta das sementes que compõem o Banco de Germoplasma da MRN iniciou em 2014, com 260 matrizes distribuídas ao longo de 13 castanhais oriundos de diferentes estados da região amazônica. Após o processo de semeadura, a taxa de sobrevivência das sementes é de 87%, podendo atingir entre 30 e 50 metros de altura e de um a dois metros de diâmetro. Em 2021, a empresa iniciou o monitoramento dos plantios de castanhais, para auxiliar o desenvolvimento da espécie e fomentar a bioeconomia que envolve comunidades ribeirinhas e quilombolas da região que também fornecem sementes de outras espécies nativas para a produção de mudas.

“Esse acompanhamento é constante, é um processo que de uma ponta a outra envolve muita pesquisa, muita tecnologia e principalmente a satisfação de quem está ali. Isso é muito interessante porque a energia das pessoas que lidam com o projeto é sempre muito boa e nós sentimos com intensidade essa energia que vem da floresta e nos contagia e nos dá prazer em manter essa floresta maravilhosa que nos cerca”, finalizou.

Fonte: Comunicação/MRN