ÓBIDOS: Secretaria de Saúde alerta para cuidados preventivos contra a nova onda de Covid-19

Quatro novos casos da doença foram registrados nesta sexta-feira, 18.

A atualização do boletim da Covid-19 publicado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta sexta-feira (18), registrou que quatro novos casos da doença foram detectados.

O boletim epidemiológico mostra que dos 4 novos casos de Covid-19 detectados em Óbidos, 2 são moradores do bairro Cidade Nova e as outras duas pessoas confirmadas com a doença residem nos bairros Lourdes e São Francisco.

Além dos novos casos, o informativo mostra ainda que há 8 casos positivos e 17 pessoas em monitoramento.

Diante da situação de possível risco de contaminação pelo novo coronavírus e aumento no número de casos da doença, a Semsa recomenda que a população mantenha os cuidados preventivos para evitar a proliferação do vírus.

O uso da máscara de proteção facial continua sendo opcional, mas a Secretaria de Saúde ressalta a importância de cuidados com a higiene pessoal, como manter aos mãos limpas, e fazer uso do álcool 70%.

No município, há doses de imunizantes contra a Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) tanto da área urbana quanto rural de Óbidos. A Semsa alerta que é imprescindível que o ciclo vacinal esteja completo para garantir a proteção contra a doença.

Fonte: Comunicação/Pmo