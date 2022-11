Hospital Regional do Tapajós abre vagas de emprego

Com sete cargos abertos em processos seletivos, o Hospital Regional do Tapajós (HRT) busca profissionais para atuarem como Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Lactarista, Nutricionais, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta. As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira (21).

Os interessados devem enviar currículos para o endereço de e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . No assunto do e-mail o candidato deve informar o nome da vaga pretendida.

Mais detalhes de cada vaga, como requisitos mínimos para candidatura, estão disponíveis nas redes sociais do hospital @hregionaldotapajos

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), unidade pertencente ao Governo do Pará e gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde, atende casos de média e alta complexidades e presta serviço 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade atende a uma população estimada em mais de 250 mil pessoas residentes em seis municípios da região do Tapajós, no Sudoeste do Pará.