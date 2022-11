“Remaria do Círio de Nossa Senhora da Conceição” foi recebida em Óbidos

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Conceição passou no município de Óbidos, na última sexta-feira, (18), por volta das 15h, percorreu algumas ruas da cidade e chegou até a Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada a Santa Missa pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes e concelebrada pelo Padre Rui Barbosa, Cura da Catedral Metropolitana de Santarém, e pelo Pároco de Sant'Ana, Padre Domingos Pedro.

Esta procissão à remo pelas águas do Rio Negro, no Amazonas, até o Rio Tapajós, no Pará, acontece pela primeira vez partindo de Manaus, percorrendo os municípios de Itacoatiara, Parintins, Juruti, Óbidos, até a chegada em Santarém, nesse sábado, 19.

A Remaria de Nossa Senhora da Conceição, acontece em parceria com Associação Santarena de Canoagem e Ecologia (ASCAE). Essa é a 6ª edição da Remaria, porém, antes, o percurso era de apenas 3 km somente no perímetro de Santarém. Agora, os atletas estão percorrendo cerca de 2.117 km, com a Imagem Peregrina da Conceição, criando assim a maior peregrinação a remo do Brasil.

