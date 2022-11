Programa Norte Conectado instala cabo ótico entre Santarém e Óbidos

O Programa Norte Conectado foi criado pelo Ministério das Comunicações (MCOM) com a missão de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica. Por meio da implantação de um backbone em fibra óptica, composto por oito infovias, o Programa vai atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário, e ainda outras políticas públicas que venham a se integrar ao escopo do Programa.

Infovia 01 terá 1.100 km de cabo óptico subfluvial

A Infovia Santarém-Manaus terá extensão de aproximadamente 1.100 km. A rota principal (também chamada de troncal) entre as duas cidades amazônicas terá aberturas em Óbidos (PA), Juriti (PA), Parintins (AM), Urucurituba (AM) e Itacoatiara (AM). Haverá, ainda, três derivações; entre Óbidos e Oriximiná (PA); entre Juriti e Terra Santa (PA); e entre Itacoatiara e Autazes (AM).

Quando finalizada a sua implantação, a Infovia 01 terá um cabo óptico contendo 48 fibras ópticas (ou 24 pares).

O cabo da Infovia 01 está sendo lançado no leito no Rio Amazonas nos dias 22 e 23 de novembro, pela Balsa Prates III, saindo de Santarém até Óbidos, que conectará as dez cidades acima mencionadas, região que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes.

Veja o comunicado: