Obras do Mercado Municipal de Óbidos continuam com a reforma do telhado

Conforme Ordem de Serviço, que foi assinada no dia 08 de setembro de 2022, quando iniciou as obras do Mercado Municipal de Óbidos, sendo que a empresa contratada foi a ESR Engenharia, que está fazendo a restauração da pintura, nova estrutura, telhado, projeto elétrico e hidráulico.

As obras que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Óbidos, está avançando, como podem ver nas imagens, já estão mexendo nas estruturas do telhado e na parte interna do Mercado.

Segundo informações, o investimento na obra de restauração do Mercado de Óbidos é de R$ 1.397.730,60, oriundos de convênio de Cooperação Técnica entre as instituições, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.

Segundo informações a previsão de conclusão, segundo planejamento e contrato para execução da obra, será no dia 08 de março de 2023.

Saiba mais sobre o Mercado Municipal de Óbidos.

