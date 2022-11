ÓBIDOS: Chuvas abrem “cratera” em obra realizada na Rua Deputado Raimundo Chaves

Nesta quarta-feira, dia 23, um “cratera” se abriu na Rua Deputado Raimundo Chaves com Travessa Felipe Bentes, próximo ao Cemitério São João Batista, depois de uma forte chuva que atingiu a cidade de Óbidos, e consequentemente, uma obra que está sendo realizada no local, problema que está causando transtorno a população que precisa passar por aquele local, sendo que um veículo, ao passar no local, caiu na vala formada.

Segundo informações, a “cratera” surgiu em função de uma obra realizada por uma terceirizada do projeto Norte Conectado, para passagem de Fibra Ótica atravessando a Rua, e devido a escavação no local e a forte chuva que atingiu Óbidos nos últimos dias, casou o referido problema.

Sobre o transtorno causado a população no local e o reparo do logradouro, a Prefeitura de Óbidos publicou uma Nota sobre o assunto e num parágrafo diz seguinte: “Quanto aos transtornos ocasionados pelas fortes chuvas que estão caindo na região, a Prefeitura informa que está agindo, junto à empresa responsável, na recuperação das áreas afetadas. Todos os prejuízos serão reparados, visto que, a administração municipal deixou claro à empresa que essa medida é uma prioridade, diante da atual situação.”.

FOTOS do local....



Veja_a_Nota_completa:

NOTA

A Prefeitura Municipal de Óbidos esclarece que a obra de instalação da base local do projeto "Norte Conectado", de responsabilidade do Governo Federal, está sendo executada por uma empresa terceirizada.

A obra está na fase de passagem do cabo de conexão no trecho próximo ao Porto de Cima até a área do Hospital Municipal José Benito Priante, onde fica a base do projeto.

Quanto aos transtornos ocasionados pelas fortes chuvas que estão caindo na região, a Prefeitura informa que está agindo, junto à empresa responsável, na recuperação das áreas afetadas. Todos os prejuízos serão reparados, visto que, a administração municipal deixou claro à empresa que essa medida é uma prioridade, diante da atual situação.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi acionado para reforçar a sinalização nas vias que estão recebendo o cabo de fibra óptica, para evitar acidentes.

A Prefeitura de Óbidos lamenta os transtornos ocasionados, mas ressalta que as chuvas intensas têm alterado o planejamento de execução dos serviços.

Na oportunidade, pedimos a compreensão da população nesse momento para que possa ser concluída a obra, garantindo assim o investimento necessário e inédito, que beneficiará a todos.

Atenciosamente,

Prefeitura de Óbidos