Secretaria da Fazenda do Pará apreende 210 bovinos em Óbidos, no Baixo Amazonas

Carga era transportada em uma balsa no rio Paraná Mirim de Óbidos sem nota fiscal, a abordagem foi feita pela lancha do Fisco

Fiscais de receitas estaduais da coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), do Tapajós, Baixo Amazonas, apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (24), uma carga de 210 bovinos que eram transportados numa balsa no rio Paraná Mirim de Óbidos sem nota fiscal. A abordagem foi feita no rio, pela lancha do Fisco.

A balsa vinha de Alenquer em direção ao estado do Amazonas. O gado foi avaliado em R$ 838.974,50 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$140.947,72.

Cerveja

Na quarta-feira (23), na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Serra do Cachimbo, na rodovia BR-163, Km-785, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará, foram apreendidas 56.784 garrafas de 330ml de cerveja.

A nota fiscal mostrava o recolhimento a menor do imposto estadual, em desacordo com as normas da substituição tributária. O valor total da mercadoria é de R$ 226.338,99 e foi lavrado um TAD no valor de R$ 152.590.50.

FONTE: Agência Pará