MRN conquista prêmio nacional de comunicação

Com o case "MRN pra todos: Afirmativas, diversidade e inclusão em Porto Trombetas (PA)", a empresa saiu vitoriosa na categoria Diversidade & Inclusão do Prêmio Aberje.

A Mineração Rio do Norte (MRN) foi uma das vencedoras da 48ª edição do Prêmio Aberje. Com o case "MRN pra todos: Afirmativas, diversidade e inclusão em Porto Trombetas (PA)", a empresa conquistou o primeiro lugar na categoria Diversidade & Inclusão. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta terça-feira (29), em São Paulo.

Promovida pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), a honraria reconhece estratégias inovadoras na área da comunicação organizacional de todo o país. Investindo em qualidade e em credibilidade ano após ano, a premiação se transformou em uma importante vitrine para a comunicação brasileira, fortalecendo as tendências e boas práticas que atualizam os saberes e fazeres do mercado.

Após a conquista de três prêmios na disputa regional Norte/Nordeste, a MRN era triplamente finalista na etapa nacional do Aberje. Os outros dois cases que disputaram a premiação foram “Sou MRN: transformação digital para comunicação corporativa” (Categoria Público Interno) e “MRN – uma nova marca para o mesmo objetivo: produzir bauxita de maneira sustentável do Pará para o mundo” (Categoria Marca).

De acordo com Karen Gatti, gerente geral de Comunicação da MRN, a premiação é fruto de um trabalho contínuo pela garantia do respeito às diferenças. “Estamos muito felizes pelo reconhecimento nacional. Os desafios de promover uma mineração sustentável no coração da Amazônia também passam pela valorização e respeito à pluralidade de talentos, base do MRN pra Todos. Isso demonstra que estamos conquistando cada vez oportunidades igualitárias e equitativas em nossas operações”, comemorou.

Iniciativa

O programa “MRN pra Todos” foi criado para agregar toda pluralidade de talentos e fomentar o respeito às diferenças na mineradora. Após o lançamento da iniciativa, em março do ano passado, a empresa contratou uma consultoria especializada, que realizou um diagnóstico e um censo com todos os empregados. O objetivo do diagnóstico foi entender, a partir de entrevistas, quais ações obtiveram êxito e quais poderiam ser melhoradas. Já o censo analisou a composição demográfica do público interno e o nível de afinidade dos empregados com o tema.

Após o levantamento, foram implementadas ações para abordar a diversidade dentro da empresa. Além disso, com o intuito de abrir espaços em que todos se sintam representados, a MRN criou grupos de afinidade, como gerações, origem étnico-racial, gênero, PCD e LGBTQIA+, este liderado pelo analista de Planejamento de Embarque, Antônio Ribeiro, de 26 anos. “Para mim, não só como membro de um pilar, mas como alguém que também compõe a comunidade, ver a MRN recebendo este prêmio é mais que um reconhecimento, é uma validação dos nossos esforços em tornar a mineração mais inclusiva, segura e confortável para que pessoas como eu entrem e cresçam aqui. Fico feliz demais em saber que trabalho em uma empresa que torna a diversidade uma de suas metas”, destacou.

Resultados

Os resultados da iniciativa já estão surgindo. A maior participação de mulheres na empresa também é um dos frutos gerados pelo “MRN pra Todos”. Nos últimos dois anos, a presença feminina subiu de 6,6% para 9,2% em todas as áreas da mineradora. Além disso, centenas de pessoas foram alcançadas por campanhas e capacitações ofertadas para empregados, líderes e equipe do programa.

A analista de Recursos Humanos e uma das lideranças do “MRN pra Todos”, Fernanda Mario, conta que o caminho trilhado pela mineradora evidencia o olhar empresarial para a importância da diversidade. Em 2019, com o programa “Minerando Juntas”, a empresa visava um olhar para a pauta de gênero e, atualmente, essa visão se estende a outros grupos também. “Construir uma empresa livre de preconceitos, que abraça as diferenças e abre espaços a todos e todas, é um compromisso da MRN. A premiação Aberje nos energiza e nos mostra que estamos trilhando o caminho certo”, celebrou.

As ações do “MRN pra Todos” também estão alinhadas às oito estratégias da Carta Compromisso do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que pauta a questão da diversidade no setor mineral, e ao Guia de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, ao Bullying, à Discriminação de Gênero e ao Preconceito Étnico-Racial, uma ferramenta criada pela empresa para viabilizar uma rede de apoio e espaço de segurança e integridade.

“Costumo destacar que a cultura de respeito e de cuidado da MRN com o meio ambiente também se estende às pessoas. O reconhecimento da Aberje só mostra a materialização dessa prática. O Brasil é um país com uma diversidade tamanha e é satisfatório saber que, ano após ano, temos acompanhado essa realidade, fazendo com que o nosso empregado se perceba como peça central de nossa evolução", destacou Guido Germani, CEO da MRN.

FONTE: Comunicação/mrn