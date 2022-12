Pré-matrícula para novos alunos na rede pública estadual de ensino começa em 05 de dezembro

A Seduc oferece 180 mil novas vagas, para todos os níveis e modalidades da educação básica. Inscrições vão até 07 de janeiro de 2023.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), inicia na próxima segunda-feira (05) o Processo de Matrícula 2023 para alunos que ainda não fazem parte da rede pública estadual de ensino. Serão disponibilizadas 180 mil novas vagas, para todos os níveis e modalidades da educação básica.

Nesta primeira etapa, com início na próxima segunda-feira (05) e encerramento em 07 de janeiro de 2023, haverá a pré-matrícula para novos alunos, incluindo aqueles com deficiência, em todo o Pará. O processo pode ser feito de qualquer lugar, por meio da central de atendimento - 0800 280 00 78 -, das 08 às 17 h, de segunda a sexta-feira. Na internet, a pré-matrícula é feita de segunda a domingo, exclusivamente no site da Seduc - www.seduc.pa.gov.br.

"É uma importante fase no processo de valorização da nossa educação. Os responsáveis devem ficar atentos ao período de efetivação da matrícula. Importante ressaltar que os estudantes que já fazem parte da rede serão rematriculados automaticamente, após o resultado avaliativo final, sem a necessidade de nova inscrição", enfatizou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

As aulas na rede pública estadual de ensino iniciarão no dia 06 de fevereiro de 2023.

Documentação - Para garantir a lisura do processo, serão solicitadas no ato da pré-matrícula as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, nome completo dos pais, endereço, CEP, série que vai cursar e qual o turno pretendido.

A segunda fase (confirmação de matrícula) exige os seguintes documentos: CPF do aluno; certidão de nascimento ou casamento; Histórico Escolar original ou ressalva; comprovante de residência; duas fotos 3x4 idênticas e recentes, e certificado original e cópia ou atestado de conclusão do ensino fundamental, para os alunos que cursarão o ensino médio. O mesmo procedimento será aplicado para alunos com documentação pendente.

Cronograma

- 05/12/2022 a 07/01/2023: Pré-matrícula para novos alunos.

- Nos dias 11, 12 e 13 de janeiro ocorrerá a confirmação de matrícula para novos alunos, incluindo pessoas com deficiência, de todos os níveis/modalidade de ensino.

- De 16 a 20 de janeiro a confirmação será para os demais novos alunos: 1º ao 9º ano do ensino fundamental (EF) 09 anos; turmas multisseriadas anos iniciais do ensino fundamental I 9 anos; 1ª a 4ª etapa da EJA (educação de jovens e adultos) fundamental; Saberes da Terra - fundamental; Some fundamental; educação infantil indígena - pré-escola; educação indígena ensino fundamental I e II 9 anos, e 1ª a 4ª etapa da EJA.

- Entre os dias 23 e 27 de janeiro será a vez de confirmar vaga para os alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e educação indígena ensino médio.

Fonte: Agência Pará