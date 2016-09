As escolas Inglês de Souza e José Veríssimo tiveram as melhores notas do IDEB em Óbidos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (8) dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que avalia o desempenho dos alunos da educação básica e ensino médio, referentes ao ano de 2015.

Segundo o levantamento, o estado do Pará tem um índice médio de 4,5 – quatro décimos acima da projeção feita para o ano de 2015, que tinha como meta nota média de 4,1. Ainda segundo o Inep, as escolas particulares tiveram um desempenho melhor do que as públicas, com um Ideb médio de 6,1 enquanto os colégios públicos tiveram média de 4,3.

EM ÓBIDOS

Séries iniciais (4ª e 5ª)

Em Óbidos, o ensino básico das séries inicias (4ª a 5ª série) vem cumprindo a meta desde 2007, como podem ver na tabela abaixo. A média do IDEB de 2015 nas escolas de Óbidos ficou em 4,5, acima da meta que foi de 4,1 pontos.

As melhores Escolas

O melhor índice deste nível de ensino em Óbidos foi a Escola Inglês de Souza e José Veríssimo, com 5,9 pontos, bem superior a meta, que foi de 4,2 e 5,1; respectivamente. Em 2º lugar ficou a Duque de Caxias, com 5,8 (meta 5,0). Confira o ranking das outras escolas de Óbidos na tabela abaixo.

Série de 8ª e 9ª

Por outro lado, a educação nos anos finais do ensino fundamental (8ª a 9ª série) em Óbidos, não vem cumprindo a meta desde 2007. Em 2015, Óbidos ficou com a média de 3,4; abaixo de 2011 e 2013 que foi 3,7; e abaixo da meta de 2015 que foi de 4.9.

Melhor Escola

A escola melhor colocada no ranking do IDEB de 8ª a 9ª série, foi a Escola São Francisco, com a pontuação de 3,4; entretanto abaixo da meta para 2015 que foi de 4,8. Veja a tabela completa abaixo.

Fonte: Inep

