ÓBIDOS: Secretaria de Saúde intensifica ações de prevenção ao vírus HIV no município

O município de Óbidos, no oeste do Pará, ocupa atualmente o segundo lugar no ranking estadual de pessoas com HIV. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 142 pacientes são acompanhados, sendo que 15 novos casos da doença foram registrados em 2022.

Além dos casos de HIV registrados, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) confirma ainda 95 casos de Sífilis, 9 casos de Hepatite B e 4 casos de Hepatite C.

Para diminuir os números preocupantes, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem incentivado de forma contínua a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis realizando testagem, vacinação contra a Hepatite B, além de disponibilizar gratuitamente preservativos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’S) das zonas urbana e rural.

Na semana passada, as UBS’s Zuraia Conte Galate e Helena F. Ribeiro realizaram ações em alusão à campanha “Dezembro Vermelho”, instituída pela Lei nº 13.504/2017, que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Um dos objetivos das ações é alertar para a prevenção, assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas.

Por isso, palestras educativas, teste rápidos para detecção de Sífilis, Hepatites B e C, HIV, orientações sobre a importância do uso de preservativo, além de esclarecimentos sobre os cuidados com a higiene estão sendo realizadas. As atividades buscam levar serviços efetivos à população.

“Estamos realizando essa ação alusiva ao dia “D” da campanha Dezembro Vermelho levando orientação para a população e a disponibilidade de alguns serviços. Essa é uma luta de todos nós, e torcemos para que a comunidade se atente para os cuidados com a saúde e a importância da prevenção”, destacou a enfermeira Poliana Sousa.

A secretaria de saúde esclarece que todos os serviços disponibilizados na campanha “Dezembro Vermelho”, permanecem à disposição da população ao longo do ano, nas UBS’s e no CTA, agilizando o diagnóstico, para que, nos casos necessários, o tratamento inicie imediatamente, com acompanhamento de uma equipe multiprofissional.

Serviço

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Endereço: Tv. José do Patrocínio, bairro de Fátima

Anexo ao Hospital Municipal José Benito Priante (24 horas)

FONTE: Comunicação/PMO