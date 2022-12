Câmara Municipal de Óbidos elegeu nova mesa diretora para o biênio 2023/2024

O vereador Rylder Afonso é o novo presidente da Câmara Municipal de Óbidos, obteve 8 votos.

A Câmara Municipal de Óbidos, realizou na manhã desta terça-feira (13), a Sessão Ordinária de nº 153, na qual aconteceu a eleição para a nova mesa diretora da CMO, referente ao biênio 2023/2024.

Iniciando a Sessão, o presidente da Câmara, Jalico Aquino, leu alguns artigos do regimento da CMO, após houve a fala dos vereadores, em seguida se pronunciou e falou sobre as realizações e as dificuldades de seu mandato durante esses dois anos a frente da presidência da CMO: “Nosso alinhamento não foi com partido político, não foi com grupo político, foi com o povo de Óbidos” comentou Jalico Aquino.

A votação iniciou por volta das 11h, quando os 13 vereadores obidenses, por ordem alfabética, começaram a votar e puderam decidir entre os vereadores, o novo Presidente da CMO, assim como a composição da nova Mesa Diretora para o próximo biênio.

Após a votação, que ocorreu de forma secreta, os votos foram apurados pelos escrutinadores, sendo que o vereador Rylder Afonso obteve 8 votos, o qual foi eleito o novo presidente da CMO. O vereador que ficou em segundo lugar recebeu 5 votos.

Em seguida foi feita a votação para eleição do Vice Presidente, sendo que o eleito foi Agostinho Guimarães com 8 votos, e o vereador Marcos Marinho obteve 5 votos.

Depois de proclamado o resultado de todos os cargos, a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Óbidos, ficou assim constituída:

Presidente: Rylder Ribeiro Afonso

Vice-Presidente: Agostinho Guimarães;

1º Secretário: Izamarc Soares, e,

2º Secretário: Irmão Negão.

O Presidente eleito, vereador Rylder Ribeiro Afonso, está no seu terceiro mandato como parlamentar, o aqual assumirá efetivamente a presidência da CMO, juntamente com os componentes da mesa diretora, a partir de 1º de janeiro de 2023.

VEREADORES (13): - Rylder Afonso (PSD); - Agostinho Guimarães (MDB); - Izamarc Soares (PSDB); - Irmão Negão (PSC), - Jalico Aquino (PL); - Erneilson Aquino (PSC); - Carlinho Guimarães (MDB); - Marcos Marinho (PSD); - Chico Barbado (PL); - Mário do Mingote (MDB); -; - Robson Sousa (PSD); - Rubinho Souza (PL) e Nael Vasconcelos (PODEMOS).

