Bingão da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos arrecadou mais de 95 mil reais

No dia 03 de dezembro a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, atualmente Hospital Dom Floriano, completou 100 anos, e em comemoração foi realizado na Praça da Cultura o Festival da Caridade que esse ano veio com homenagem especial denominado, Bingão do Centenário da Santa Casa, o qual teve como objetivo arrecadar fundos para a manutenção da Santa Casa.

Assim, a Direção da Santa Casa divulgou nesta quarta-feira, dia 14, a prestação de conta do Festival da Caridade, o qual arrecadou R$ 118.727,25, teve despesas de R$ 23.189,79, e obteve um Lucro Líquido de 95.550,46.

Prestação de Contas

A Direção da Santa Casa também divulgou uma carta de agradecimento ao povo obidense e colaboradores.

Veja:

A Caridade não pode parar, agradecer é próprio de quem ama!

Dia 03 de dezembro em alusão aos 100 anos da Santa Casa de Misericórdia - Hospital Dom Floriano, aconteceu na Praça da Cultura o Festival da Caridade que esse ano veio com homenagem especial denominado, Bingão do Centenário da Santa Casa, porém, com um único objetivo fomentar o bem da população, se confraternizar e arrecadar fundos para a manutenção da Santa Casa.

Denominado como Festival Esportivo da Caridade, a ação nasceu de uma reunião de amigos que pensaram em fazer um evento para angariar fundos para a manutenção da Santa Casa, e com isso ano após ano com a benção de Deus, a receptividade da população e a parceria dos voluntários e doadores realizamos anualmente essa ação do bem em prol a Santa Casa.

Agradecemos à todos os envolvidos nesse evento, seja de forma direta ou indiretamente, como gesto de gratidão e compromisso com a população. Talvez não exista palavras suficientes e significativas que nos permitam agradecer a você com devido merecimento. Sua ajuda e apoio foram de valor inestimável, nossa querida Santa Casa agradece por tamanha e indispensável colaboração, só assim conseguimos alcançar os objetivos quando caminhamos de mãos dadas com irmão cristão que doam seus dons e frutos de seus trabalhos em prol a este hospital.

A prestação de conta é um ato de transparência com eu, com Tu e com nós! Divulgamos o balanço final, e com coração em festa agradecemos e pedimos a deus as benção sobre cada um e que possamos abrir cada vez ao bem. Aqui está um pouco de cada um que ajudou, gratidão! Bençãos infinitas sobre você e sua família!

Direção Santa Casa de Misericórdia

Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.