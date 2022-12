TERRA SANTA: Projeto Esporte na Cidade celebra novo ciclo

Já tradicional em Terra Santa, o Projeto Esporte na Cidade celebra o início de um novo ciclo de atividades. O lançamento oficial da iniciativa aconteceu, nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, dentro da programação de aniversário de 31 anos do município. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Terra Santa, Doca Albuquerque, de Cláudia Belchior, representante da Mineração Rio do Norte e de Wenceslau Madeira, diretor-presidente da De Peito Aberto.

Desde 2010, o Projeto Esporte na Cidade desenvolve atividades no município de Terra Santa. Ao todo, já são mais de 5 mil crianças e adolescentes beneficiados pela iniciativa. Na atual edição, o Esporte na Cidade beneficia 100 alunos entre 7 e 17 anos de idade. São oferecidas aulas gratuitas de iniciação esportiva (basquete, handebol, futsal e voleibol) no Ginásio Bráulio Nelson da Conceição.

Todos os alunos inscritos na iniciativa recebem gratuitamente kits completos de uniformes, contendo camisa, calção, meião e tênis para utilização nas atividades. O Projeto Esporte na Cidade é desenvolvido pela De Peito Aberto, com o patrocínio das empresas Bayer, White Martins e Mineração Rio do Norte, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e apoio da Prefeitura Municipal de Terra Santa.

O diretor-presidente da De Peito Aberto, Wenceslau Madeira, comemorou o lançamento do novo ciclo do projeto. “Lançar cada novo ciclo do Esporte na Cidade em Terra Santa é sempre um prazer. A De Peito Aberto, felizmente, possui uma parceria muito sólida com a prefeitura e com as empresas que patrocinam o nosso projeto aqui. Fico muito feliz, pois Terra Santa é uma das cidades que são beneficiadas pelo Esporte na Cidade desde o primeiro ano de execução do projeto. Já estamos no décimo primeiro ano de atividades e só posso agradecer a todos que fazem parte do Esporte na Cidade em Terra Santa”, disse.

