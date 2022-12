‘Redário da Leitura’ incentiva a leitura e valoriza hábito regional

O "redário da leitura" foi implementado na Creche Prof. Orlando Bitar, em Belém do Pará, e faz parte do projeto "Cheches Por Todo Pará".

Deitar em rede, um hábito amazônico tão natural quanto contemplar os rios da região, é transformado em recurso pedagógico para a educação infantil pelo Governo do Pará. Nesta sexta-feira (16), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) implantou o Projeto “Redário da Leitura”, no Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar, em Belém. Ainda em caráter experimental, o projeto foi bem recebido pelos alunos da unidade, que integra o Programa do Estado “Creches Por Todo o Pará”.

A meta é atender mais de 550 crianças, de 2 a 5 anos, que estudam no Centro, em mais uma iniciativa inédita da rede pública estadual de ensino para ampliar a qualidade da educação no território paraense, e depois levar o projeto para as outras 149 unidades do programa que estão sendo construídas em todos os municípios.

“Eu gostei muito, principalmente depois do lanche, que dá um soninho. As tias também ficam balançando a gente. Me senti bem à vontade”, afirmou Maria Valentina de Oliveira, 5 anos, aluna do Pré II, já aproveitando o conforto da rede para ler um livro de contos.

O Centro trabalha práticas pedagógicas alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que visam garantir não só o acesso à educação, mas um ensino de qualidade. Segundo a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, o momento é para comemorar as conquistas no CREI. “Essa é mais uma forma de demostrar que a educação não Pará não é inércia. Nós valorizamos a nossa cultura, os nossos costumes. Muitas dessas crianças dormem em redes, e é justamente esse conforto que queremos que elas tenham aqui. Importante este contato das crianças com o costume amazônico e o incentivo à leitura. Está creche será a referência de outras 149 que o Governo está construindo, no maior programa de proteção à infância, que é o Creche por Todo Pará”, garantiu a titular da Seduc.

O Centro Prof. Orlando Bitar oferece ensino em tempo integral para potencializar a capacidade intelectual, cognitiva e social de crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade. Gerenciada pela Seduc, a unidade escolar atua nas modalidades Maternal I e II, e Pré-Escola I e II.

Segundo a gestora do CREI, Vera Lúcia Barbosa, apesar de parecer simples, o projeto do Redário precisou de planejamento para a instalação da estrutura. “Foram meses de planejamento, cuidados com a estrutura e até onde seria o espaço para adequação das redes. Escolhemos onde não pega sol, mas que é possível ter o contato externo com o tempo da nossa região. Queremos regionalizar e levar ainda mais conforto ao nosso alunado. Sabemos que a maioria dos paraenses adora uma rede. Por que não trazer para os nossos pequeninos?” disse Vera Barbosa.

O Programa Creches Por Todo o Pará tem o objetivo de zerar o déficit da educação infantil, beneficiando crianças de 0 a 5 anos de idade, nos 144 municípios. O programa de creche-escola funciona em regime de colaboração entre Estado e prefeituras.

Cada uma das três unidades terá capacidade para atender 200 crianças, com 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

Fonte: Agência Pará