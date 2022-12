Diocese de Óbidos através da Associação Emaús realizam mutirão em Curuá

O mutirão foi para a construção de uma horta para serem produzidos produtos sustentáveis com a finalidade de serem comercializados, gerando renda para as mulheres do município.

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, coordenado pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou nesse mês de dezembro o último mutirão desse ano de 2022, ação voltada para o empoderamento feminino através da geração de renda no município de Curuá.

No último sábado, (17), foi realizado o mutirão para a construção de uma horta para serem produzidos produtos sustentáveis com a finalidade de serem comercializados, gerando renda para as mulheres do município. A força de trabalho contou com a participação de mulheres que fazem parte do projeto e com a grande ajuda do grupo, "Amigos da Obra", que são profissionais que sempre estão colaborando com aqueles que mais precisam, no qual agradecemos imensamente por todo empenho.

“Agradecemos também, a Congregação das Irmãs Franciscanas Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, em especial, a Irmã Gesiane, a Irmã Diana e a Irmã Maria, e aos Padres, Yosef Mapang e Luiz Aparecido, da Paróquia São Raimundo Nonato, Curuá, e as mulheres que direta e indiretamente ajudaram no suporte de alimentação, dando todo o suporte para os voluntários”, comentou o coordenador do Projeto..

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através de Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres de nossa região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e fortalecer o serviço pastoral.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5607-diocese-de-obidos-atraves-da-associacao-emaus-realizam-mutirao-em-curua#sigProId0e9924ba04 View the embedded image gallery online at:

Fonte:Diocese de Óbidos