Governo do Pará lança edital do concurso público para o IGEPPS

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), publicou nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE), de n° 35.223, o edital para o concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo IGEPREV.

O certame irá ofertar 24 vagas, sendo 12 vagas para o nível médio e 12 para o nível superior, mais cadastro reserva.

"A publicação do edital, bem como a execução do concurso do IGEPPS, reforça o compromisso do Governo do Pará com a população. Além disso, é mais uma fase importante para a ampliação do quadro de efetivos no serviço público do estado, e com gerar mais oportunidade a quem almeja ingressar na carreira de servidor público", explica Ivaldo Ledo, titular da Seplad.

As provas serão aplicadas na cidade de Belém, capital paraense, em horários distintos e terão provas objetiva e discursiva.

"Estou me preparando há meses para este concurso. Fiquei ainda mais feliz com a possibilidade de fazer as provas em dois horários; o que me dá mais oportunidade de passar", contou Marcela Uchôa, estudante.

A banca vencedora para realização do certame é a do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP). As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.cetapnet.com.br.

VAGAS:

Cargos disponíveis para o nível médio:

Assistente administrativo (11); assistente de informática (01).

Cargos para o nível superior:

Técnico previdenciário A (05); Técnico de estatística e atuária (01); Analista de investimento (01); Técnico de administração e finanças (04); Técnico em gestão de informática (01).

