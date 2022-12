ÓBIDOS: Semed realiza exposição sobre os resultados do projeto “Recomposição da Aprendizagem”

Projeto beneficiou nos primeiros sete meses mais de 1.700 alunos da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Educação (Semed), realizou, na tarde de sexta-feira (16), na quadra da Escola Municipal Felipe Patroni, a 1ª exposição de experiências exitosas desenvolvidas no projeto “Óbidos nos Caminhos da Recomposição da Aprendizagem”, que propõe a implantação de novas práticas educativas e atua no aperfeiçoamento das metodologias de ensino-aprendizagem, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considerando as faixas etárias dos estudantes.

O projeto, lançado em abril de 2022, é considerado uma das principais políticas públicas desenvolvidas pela atual administração municipal, diante das perdas obtidas com a suspensão das atividades presenciais nas escolas, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Antes da efetivação, a implementação de novas metodologias, que hoje estão sendo executadas no dia a dia dentro e fora das salas de aula, foi amplamente discutida com os diretores, coordenadores pedagógicos, e contou com a colaboração de professores e demais profissionais, que têm passado por capacitação constante para garantir a qualidade no desenvolvimento do projeto.

“Essa é apenas a primeira mostra das nossas experiências exitosas desse projeto que tem dado certo e tem como objetivo a recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede pública municipal de ensino. Um dos objetivos é ajudar os alunos que possuem baixo rendimento no aprendizado. Sabemos que viemos de uma longa pandemia e que isso dificultou muito o aprendizado”, destacou o coordenador do projeto, Waldemir Pinto.

Durante a exposição, o público pôde conhecer os resultados de diversas atividades pedagógicas, que têm resultado em avanços na alfabetização e no aprendizado em outras disciplinas, com a utilização de tecnologias, jogos e entretenimento, algo que chamou a atenção dos participantes e demonstrou os números alcançados pelo projeto.

“Não estamos medindo esforços para proporcionar aos nossos estudantes uma experiência educacional que, de fato, atenda a necessidade deles, e esse projeto demonstra a nossa vontade de lutar por uma educação de qualidade sempre, seja na construção de projetos ou na valorização dos profissionais com a construção do Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração, ou até mesmo na recuperação das escolas. Esse é o nosso compromisso com a educação”, ressaltou o prefeito Jaime Silva, que participou do evento.

A Secretaria de Educação apresentou os números referentes aos alunos beneficiados nos sete meses de execução das novas metodologias, quando 1.726 estudantes foram contemplados.

No meio urbano foram atendidos, no Ensino Fundamental I (2° ao 5° ano), 709 alunos; no Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) foram 296 alunos, totalizando 1.005 estudantes.

Já no meio rural, no Ensino Fundamental I (2° ao 5° ano) foram 493 alunos; no Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) 228 alunos, resultando em 721 alunos inclusos nos caminhos da recomposição da aprendizagem.

