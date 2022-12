Em Óbidos, uso de máscara passa a ser facultado em órgãos públicos

Uso do acessório é recomendado para pessoas com sintomas gripais.

Após tornar obrigatório o uso de máscara para o acesso à ambientes fechados, em órgãos públicos municipais, estaduais e federais, no mês passado, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (Semad), tornou, na sexta-feira (16), facultativo o uso do item de proteção facial.

Segundo o Decreto Municipal nº 529/2022, os indicadores epidemiológicos do mês de dezembro, levaram a Divisão de Vigilância Sanitária a recomendar a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é um dos mecanismos de prevenção contra a Covid-19, apenas para pessoas com sintomas gripais, reforçando a importância da vacinação.

Por isso, o uso do acessório para acesso aos ambientes fechados de repartições públicas passou a ser facultado, com a manutenção de outras rotinas de prevenção contra a Covid-19, como o distanciamento social e o uso de álcool em gel.

Fonte: Comunicação/Pmo