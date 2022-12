Projeto da Diocese de Óbidos iniciou entrega de brinquedos às crianças obidenses

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, coordenado pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, iniciou a entrega de brinquedos para as crianças com o objetivo de socializar e reforçar o momento de alegria e confraternização que o Natal proporciona.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é um projeto social que possui vários objetivos, dentre eles a promoção de eventos educativos, espaços para lazer, assegurar direitos e combater todo tipo de exploração infantil. Para assim contribuir com a perspectiva de realidades melhores no futuro das vivenciadas pelas nossas crianças nos dias atuais.

Dessa forma, foi o dia do grupo de crianças do educandário municipal receberem as lembranças de nossa Entidade com os desejos de um Feliz Natal.

FOTOS...



Fonte:Diocese de Óbidos