Biblioteca voluntária estimula leitura em Porto Trombetas

Projeto é desenvolvido por integrantes do Programa de Voluntariado da MRN.

Por meio dos livros, nós soltamos a imaginação e viajamos para outros universos sem sair do lugar. Foi vestindo a camisa “Fazer o bem é contagiante” que o grupo de voluntários da Mineração Rio do Norte (MRN) inaugurou uma Biblioteca Voluntária. O objetivo do projeto é estimular o hábito da leitura em pessoas de todas as idades, das crianças aos idosos, por meio do empréstimo de livros.

Crianças do pré-escolar e fundamental I dos colégios Equipe e Balão Mágico participaram do lançamento da iniciativa, atividade que foi recheada de contação de histórias e brincadeiras lúdicas. “Nós sabemos que mais de 40% das pessoas não têm o hábito de ler, sendo que 30% desses nunca compraram um livro na vida. Queremos dar essa oportunidade para que as pessoas exercitem e criem esse hábito”, explicou o voluntário e especialista de Planejamento da Gestão de Projetos da MRN, Rafael Chistè.

A iniciativa começou com uma pequena campanha de arrecadação de livros. A meta agora é que, ao se depararem com o espaço, os moradores também façam novas doações de maneira voluntária. “A leitura é conhecimento e conhecimento é vida. Se a pessoa se empenhar pela leitura e se empenhar pelo conhecimento, nós acreditamos que poderemos viver melhor em comunidade, melhores como seres humanos e melhores em nossas próprias vidas”, ressaltou Rafael.

A dona de casa Nívea Lucia dos Santos, de 44 anos, acompanhou o filho João Guilherme, de 4 anos, durante a inauguração do projeto. Ela conta que gosta de ler, mas reconhece a necessidade de melhorar o hábito. “Gostei muito porque é uma iniciativa que vai fazer com o que as crianças leiam mais e se divirtam bastante. Eu preciso desenvolver um pouco esse hábito, mas agora, vendo meu filho apaixonado pelos livros, eu sei que vou em frente. Toda sexta-feira, ele leva os livrinhos da escola para ler em casa e nós estamos pegando o costume de ler para ele antes de dormir”, revela.

Entre livros infantis, juvenis e de diferentes gêneros, incluindo uma coleção completa de clássicos do consagrado escritor brasileiro Monteiro Lobato, o acervo da Biblioteca Voluntária reúne, aproximadamente, 200 obras. Localizado no Centro Comunitário de Porto Trombetas, o espaço disponibiliza empréstimos gratuitos para moradores do distrito e das comunidades vizinhas. Para ter acesso aos livros, o interessado deve fazer um cadastro prévio na sede do projeto.

O analista contábil da MRN, Eduardo Quaresma, de 29 anos, está no grupo desde o início deste ano. Ele conta que é satisfatório estar envolvido em ações que tenham impactos positivos na vida dos moradores do distrito. “Esperamos que com essa iniciativa, a circulação de livros ocorra de maneira constante. Nossas expectativas são as melhores porque é uma ação que tem muito a agregar à nossa comunidade como um bom incentivo à leitura, tanto para as crianças quanto para os adultos”, destacou.

FONTE:Comunicação/MRN