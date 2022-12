ÓBIDOS: Iniciou a programação do “Natal da Família Obidense”

Iniciou nesta terça-feira, dia 20, em Óbidos, a programação do “Natal da Família Obidense”, evento que terá três dias de duração, o qual é promovido pela prefeitura de Óbidos, sendo que neste dia foi realizada a inauguração da ornamentação natalina.

O “Natal da Família Obidense” que está sendo realizado na Praça da Cultura, foi toda ornamentada para receber as famílias obidenses, sendo que neste dia, além da inauguração, foi desenvolvida toda uma programação para receber o público, que foi prestigiar o evento.

Neste primeiro dia de programação, aconteceu a inauguração da iluminação natalina, especialmente montada para o evento, como item da programação houve apresentação da Banda da Escola de Música Manoel Rodrigues; apresentação da peça teatral Jesus Nasceu; apresentação da Banda da Escola Maurício Hamoy; apresentação da “Estrelinha de Natal”, feita por alunos da Escola Profª Maria Madalena Printes e também Jhuly Giulliany, que interpretou a música “Excelsis Deo”, entre outras atividades.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva e a primeira dama, Alice Silva, assim como o Secretário de Cultura, Luiz Carlos, entre outros secretários municipais, estiveram presentes na abertura, como também a população em geral que foi prestigiar o evento.

“No segundo ano do nosso Natal vamos melhorar muito mais esse evento para que as crianças e as famílias que não têm essa oportunidade, possam comemorar conosco esse momento tão importante para a humanidade. Essa é uma promessa que eu faço aqui com vocês! Mas já nesse ano vamos voltar a entregar os brinquedos para as crianças que não tem a oportunidade de ser presenteadas no Natal como já fizemos nas nossas gestões passadas”, comentou o Prefeito Jaime Silva.

Na quinta-feira, dia 22, a programação prevê a entrega de presentes para as crianças de 2 até 11 anos de idade, com a presença de Papai Noel, que estará presente nos três dias de programação.

FOTOS....



Programação_dos_próximos dias

21/12 (quarta-feira) – 18h

Banda da EEEM São José;

Grupo de Dança Raio de Luz – Igreja Assembleia de Deus;

Ministério de Artes Dom Divino;

Escola Dr. Raymundo Chaves – Flauta Doce;

Jogral de Natal do SCFV – Núcleo II, São Francisco;

Escola Irmã Firmina – Louvor “Noite Santa”, em libras;

Escola José Veríssimo – “Vem que está chegando o Natal”;

Escola Manuel Valente do Couto – Coral dos alunos;

Coral da Associação dos Amigos do Menino Jesus;

Grupo Teatral Getsêmani.

22/12 (quinta-feira) – 17h

Entrega dos Presentes – presenças da Mamãe e do Papai Noel;

Apresentação da Banda Kairóz – Igreja Assembleia de Deus.

