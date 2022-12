Paróquia São Francisco e Santa Clara realiza a 2ª edição da Cantata de Natal Franciscana

A Paróquia São Francisco e Santa Clara, em Óbidos, realizou na noite desta quarta-feira, dia 21, a 2ª edição da Cantata de Natal Franciscana. Com músicas natalinas, a apresentação também contou com a participação de várias crianças e adolescentes, do Bairro São Francisco, que encenaram o nascimento do Menino Jesus.

Sobre o evento, os organizadores comentaram: “O Natal renova as nossas esperanças, para que possamos continuar seguindo a nossa vida de Cristão, e cantar é sempre uma alegria, durante a apresentação a emoção toma conta de todos, até das pessoas acostumadas com os momentos de fé, devoção e música, um momento que nós preparamos para receber o Menino Jesus, que vem para nos libertar e dar paz”.

A cantata realizada pela Paróquia São Francisco e Santa Clara, contou com apoio do Banco da Amazônia, em conjunto com uma equipe organizadora, apoio de algumas empresas e pessoas.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5621-paroquia-sao-francisco-e-santa-clara-realiza-a-2-edicao-da-cantata-de-natal-franciscana#sigProIdbdcb46510c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Informações e fotos Diocese de Óbidos