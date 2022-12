Apresentações culturais marcaram o segundo dia do “Natal da Família Obidense”

No segundo dia de programação do “Natal da Família Obidense”, que ocorreu nesta quarta-feira, dia 21, diversas apresentações culturais realizadas passaram pela Praça da Cultura, as quais animaram o público que foi prestigiar mais uma vez o evento.

Nesta segunda noite, quem foi à Praça da Cultura, pode ver a bela iluminação da Casa da Cultua, antigo Quartel de Óbidos, o qual recebeu nova pintura, que realçou bastante com nova iluminação, como podem ver nas imagens.

As apresentações desta noite iniciaram com a Banda da Escola do Ensino Médio São José; depois seguiram-se: o Grupo de Dança Raio de Luz – Igreja Assembleia de Deus; Ministério de Artes Dom Divino; Escola Dr. Raymundo Chaves – Flauta Doce; Jogral de Natal do SCFV – Núcleo II, São Francisco; Escola Irmã Firmina – Louvor “Noite Santa”, em libras; Escola José Veríssimo – “Vem que está chegando o Natal”; Escola Manuel Valente do Couto – Coral dos alunos; Coral da Associação dos Amigos do Menino Jesus e finalizando o Grupo Teatral Getsêmani.

Nesta quinta-feira, dia 22, a programação prevê a entrega de presentes para as crianças de 2 até 11 anos de idade, com a presença de Papai Noel, que estará presente nos três dias de programação.

