Concurso premia decorações de Natal em Porto Trombetas

Promovida pela MRN, a premiação celebra o espírito natalino e incentiva práticas sustentáveis.

Pelo terceiro ano consecutivo, as casas, árvores iluminadas e cada detalhe das decorações do distrito de Porto Trombetas, localizado no município de Oriximiná, no oeste do Pará, não foram pensados apenas para celebrar o tradicional espírito natalino que toma conta das pessoas durante o mês de dezembro. Mas também para concorrer ao concurso de Natal “Faça Brilhar o Nosso Lugar”, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN), que reconheceu as melhores iniciativas nas categorias Árvore Sustentável, Residência e Área de Trabalho. Os vencedores foram premiados com uma cesta recheada de chocolates.

O objetivo do concurso é celebrar a tradição natalina, o espírito de fraternidade, de respeito e de amor ao próximo, além de estimular a criatividade e a consciência sustentável dos moradores do distrito, tendo em vista que as decorações também poderiam ser feitas a partir de materiais reciclados.

A categoria "Área de Trabalho" foi voltada para os empregados da MRN, diretos e terceirizados, que atuam em Porto Trombetas. Cada participante/equipe teve a missão de desenvolver a decoração de seu ambiente de trabalho. Na modalidade "Residências", puderam participar os moradores do distrito, que se empenharam para deixar as casas, literalmente, brilhando. Por fim, na modalidade "Árvore Sustentável", todos os moradores de Porto Trombetas puderam participar, produzindo árvores natalinas em suas casas ou alojamentos, utilizando materiais recicláveis.

Missão_cumprida_na área de trabalho da Central de Tratamento de Resíduos (CTR), liderada pelo analista ambiental Nivaldo Vicente. O lado criativo do grupo, uniu paletes de madeira e garrafas pet a copos descartáveis, e os levou à conquista do 1º lugar da categoria. “Ficar em 1º lugar, representa o reconhecimento de um projeto de decoração que foi desenvolvido com o objetivo de tornar um natal mais sustentável. Aproximadamente 90% do material reutilizado na decoração foi proveniente dos resíduos que são descartados na vila e áreas operacionais sendo posteriormente destinados na CTR”.

Quem caprichou na decoração da casa foi a moradora Cristina Andrade. Há 3 anos vivendo em Porto Trombetas, ela teve a filha, Laís Sophie, de 8 anos, como a principal inspiração. Na decoração, copos descartáveis, galhos secos e pneus de bicicleta deram vida a bonecos de neve e caixas de presentes. “A sensação de ganhar o primeiro lugar foi maravilhosa. Fiquei sem ação com o resultado, mas era tudo que nós queríamos. Nos esforçamos para que isso acontecesse. Agradeço a MRN por proporcionar esse concurso que deixa o nosso Natal mais feliz”, comemorou.

De acordo com Loyana Demétrio, analista de Comunicação da MRN e coordenadora do concurso, a iniciativa tem surpresas especiais a cada nova edição. “É muito legal ver a participação e a criatividade dos moradores. O período de Natal é uma das épocas mais lindas do ano e, nesse tempo de união, vivenciar isso na prática, com o envolvimento tanto dos moradores quanto dos empregados, é gratificante. Mais lindo ainda é vermos materiais sendo reaproveitados, se tornando belas peças de decoração natalina”, destacou.

Há 14 anos morando em Porto Trombetas, foi a primeira vez que a assistente administrativa Greyciane Coelho participou do concurso. Com o colorido de uma árvore feita de rolos de papel, palitos de picolé, algodão e feltro, ela conquistou o primeiro lugar na categoria Árvore Sustentável. “Eu também produzo lembrancinhas em épocas festivas do ano e colocar nossa criatividade nessas ações também é crescimento. Se o terceiro e segundo lugar já são gratificantes, conquistar o primeiro lugar é, sem dúvida, maravilhoso”, afirmou.

FONTE: Comunicação/MRN