ÓBIDOS: Confira a programação do pré-Carnapauxis na Praça da Cultura

Após a confirmação da programação do pré-Carnapauxis 2023 na Praça da Cultura, no Centro de Óbidos, feita pelo prefeito Jaime Silva, na manhã da sexta-feira (23) durante transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos, foram definidos os detalhes da realização da programação que inicia a partir do próximo domingo (1°/1).

As apresentações ficaram assim definidas:

1°/1 - Abertura do Pré-Carnapauxis;

8/1 - Bloco Mirim Unidos do Umarizal;

15/1 - Bloco Serra da Escama;

22/1 - Bloco Água Negra;

29/1 - Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa;

5/2 - Bloco Unidos do Morro;

12/2 - Bloco das Virgens.

"Repensamos melhor, até pela procura muito grande da população da região, que tem ligado para saber sobre o nosso carnaval, principalmente para essas pessoas, que nos visitam, pensamos melhor em fazer o carnaval na Praça da Cultura a partir de 1° de janeiro”, confirmou o prefeito, que tinha anunciado anteriormente mudanças nesse formato.

Com a decisão, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) convidou os representantes das diretorias dos sete blocos oficiais para definir os detalhes da realização do evento que abre a quadra carnavalesca do "Carnapauxis", como é chamado o carnaval obidense, e que terá o período oficial realizado de 15 a 21 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Semcult, disponibilizará, por sete domingos seguidos, a partir do dia 1° de janeiro até 12 de fevereiro de 2023, as estruturas de trio elétrico, banda, sonorização na Praça da Cultura, por 4 horas, sempre de 18h às 22h, além de banheiros químicos.

A proposta apresentada aos blocos, e aceita por unanimidade, será de que apenas os 50 seguranças particulares exigidos pelos órgãos de segurança, serão pagos pelas entidades carnavalescas, que contarão ainda, com o patrocínio de uma empresa que atua no ramo de venda de bebidas.

O Governo Municipal vai garantir ainda, o apoio das equipes de socorristas da Secretaria de Saúde, Departamento Municipal de Trânsito e a atuação de outros órgãos, para garantir o bom andamento da festa.

O primeiro bloco de rua sairá da Praça de Santa Terezinha, no bairro de Santa Terezinha, e fará um curto percurso até a Praça da Cultura, para garantir a diversão dos foliões locais e dos visitantes.

"Não será o domingo de um bloco específico, será um domingo de carnaval de todos os blocos e da nossa população apaixonada por essa grande festa. As diretorias dos blocos entenderam e aceitaram o nosso planejamento, e com isso vamos ter carnaval todos os domingos até a semana que antecede o período o oficial do Carnapauxis", disse Luiz Carlos Queiroz, secretário de Cultura e Turismo de Óbidos.

O Itinerário para o dia 1° também foi definido: Praça de Santa Terezinha, Rua Antônio Brito de Sousa, Tv. Felipe Bentes, Rua Dr. Picanço Diniz, Av. Dom Floriano, Justo Chermont e Praça da Cultura.

Datas

Na reunião foi definida a ordem de saída de cada domingo de pré-carnaval, com apenas uma alteração, que será no dia 29 de janeiro, quando o Bloco Vai ou Raxa sairá junto com o Bloco Xupa Osso.

"Essa mudança ocorreu porque não temos mais do que sete domingos para fazer o pré-carnaval, então o Bloco Xupa Osso fará um percurso que passará no reduto do Bloco Vai ou Raxa, que é o bairro São Francisco, e assim eles serão os responsáveis por essa grande festa", explicou o secretário de Cultura.

As apresentações ficaram assim definidas:

1°/1 - Abertura do Pré-Carnapauxis;

8/1 - Bloco Mirim Unidos do Umarizal;

15/1 - Bloco Serra da Escama;

22/1 - Bloco Água Negra;

29/1 - Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa;

5/2 - Bloco Unidos do Morro;

12/2 - Bloco das Virgens.

Réveillon

O réveillon popular que, tradicionalmente, era realizado na Praça da Cultura, não será realizado em 2022, devido a manutenção das estruturas natalinas que estão ornamentando o espaço, e serão retiradas na manhã do dia 1° de janeiro.

A decisão foi aceita pelos blocos, que entenderam as condições apresentadas pelo secretário de Cultura.

Estiveram presentes as diretorias dos blocos: Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso e Unidos do Morro.

Fonte: Comunicação/Pmo