Carnapauxis 2023: Montagem das estruturas de palco e camarotes avançam

Segundo a empresa responsável pelas estruturas dos camarotes e palco, mais de 70% do trabalho já foi executado.

"Contar as horas na ânsia de chegar", trecho da música do bloco Xupa Osso, lançada em 1998 é uma das maiores referências do carnaval dos obidenses, nunca fez tanto sentido.

Após dois anos longe da maior manifestação cultural de Óbidos, os foliões vivem a expectativa da euforia da "Festa do Mascarado Fobó", como também é conhecido o Carnapauxis, que será realizado no período de 15 a 21 de fevereiro, pela Prefeitura de Óbidos.

Além das apresentações oficiais dos sete blocos: Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e bloco das Virgens, a montagem do "Fobódromo", como é chamado o local de concentração dos brincantes, também é aguardado com muita expectativa.

Localizada no Centro histórico de Óbidos, a Praça da Cultura começou a ser transformada para recepcionar os cerca de 50 mil foliões que devem passar pela cidade no período da festa.

As estruturas de camarotes são as que mais avançaram na montagem. Segundo a empresa responsável, serão 36 camarotes com capacidade para até 15 pessoas cada, distribuídos em três andares. O espaço contará ainda com os serviços de bar, alimentação e banheiros, exclusivo para os compradores.

Ao entorno da área, a Secretaria de Infraestrutura já realizou a limpeza, capina e poda de árvores, e está fazendo a manutenção das luminárias LED em todos os seis postes que iluminam a arena.

"É preciso estar atento a todos os detalhes. O Carnapauxis exige muito e, por isso, estamos trabalhando em conjunto com diversas secretarias pra deixar esse espaço pronto para receber a multidão que deve passar por aqui nos sete dias de carnaval", disse o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz.

O Palco

Chama a atenção o tamanho da estrutura do palco que está sendo montado em frente à Casa de Cultura. Diferente do modelo que habitualmente era colocado na arena, a mega estrutura com 16m de frente, 14m de lateral e 8m de altura, já recebeu grandes nomes da música brasileira.

Essa é uma das novidades do evento em 2023. O projeto prevê ainda iluminação e telões LED num formato diferente para chamar a atenção do público.

"Mudamos o formato do palco pra quebrar um pouco o padrão de quase 16 anos que vinha sendo usado. Literalmente é um aliado de peso pra engrandecer ainda mais a nossa festa", ressaltou Luiz Carlos.

Entre as estruturas que devem ser montadas nos próximos dias, está o Portal de Entrada, uma das tradições do Carnapauxis, banheiros químicos, e o isolamento de áreas consideradas de uso exclusivo da coordenação e de trabalhadores do evento.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos estima que mais de 200 pessoas trabalhem diretamente na organização do carnaval.

O Reencontro

O Carnapauxis 2023 tem como tema "A Festa do Reencontro", em alusão ao retorno da manifestação cultural, conhecida nacionalmente por colorir as ruas de Óbidos, no oeste do Pará.

O Carnapauxis é reconhecido pela Lei Nº 7.225, de 24 de novembro de 2008 como “Patrimônio Cultural e Artístico do Pará”, e seu símbolo é o “Mascarado Fobó”.

Fonte: Comunicação/Pmo