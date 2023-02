Trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Óbidos iniciam no dia 06 de fevereiro

A sessão de abertura do ano legislativo 2023 iniciará as 9h no Plenário da Câmara.

No dia 6 de fevereiro a Câmara Municipal de Óbidos vai retomar os trabalhos legislativos. A cerimônia acontece no Plenário Dr. Emanuel Simões Rodrigues, Palácio Tancredo Neves, Centro.

De acordo com o regimento interno da casa de leis “Art. 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sua jurisdição de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro”. Esse ano em virtude da data de abertura cair em dia incompatível com a realização de sessões a mesma foi transferida para o dia 6 de fevereiro.

O Presidente da Mesa da Câmara, Vereador Rylder Ribeiro Afonso (PSD) disse que espera uma Câmara mais tranquila e com mais resultados para a população.

“Esperamos que a Câmara volte com mais tranquilidade, paz, serenidade e que o município de Óbidos continue a ganhar com o trabalho sério de cada parlamentar no desempenho de sua função”, destacou Rylder Afonso.

“Art. 74 - À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Vereadores deverão ocupar os respectivos lugares. O Presidente fará soar a campainha e mandará fazer a chamada.

Parágrafo Único - Presentes mais de 50% (cinquenta por cento) dos Vereadores, o Presidente mandará o 2°. Secretário proceder a leitura da Ata da sessão anterior, que será submetida à aprovação e, o 1°. Secretário, a leitura do Expediente, concedendo após, a palavra aos Vereadores inscritos, que poderão usá-la pelo prazo de 15 (quinze) minutos.”

A sessão que dará início aos trabalhos legislativos será aberta ao público, assim como as demais do ano legislativo que ocorrem às segundas e terças-feiras com início às 9h.

Fonte: Comunicação/Cmo