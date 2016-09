CRAS promove Oficina de Confecção de Tapete em Barbante

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Óbidos, promoveu a “Oficina de Confecção de Tapete em Barbante”, a qual encerrou no dia 14 de setembro, e que teve como público os pais dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Carrossel que estão inseridos no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). Este programa oferta ações sócio-assistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade.

A Oficina teve como objetivo fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, como também promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços sócio-assistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social.

Registramos algumas imagens que mostram a produção de tapetes confeccionados pelos participantes da oficina.

Fotos de Odirlei Santos

