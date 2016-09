RCC de Óbidos Prepara o II Congresso Diocesano

O Congresso Diocesano apresenta-se como lugar privilegiado para a experiência de um Novo Pentecostes, como uma grande sala do cenáculo que acolhe a todos. É um evento realizado, de modo especial, para todos os servos e membros em formação da Renovação Carismática Católica, sejam eles clérigos ou leigos, além de outras expressões carismáticas como as Novas Comunidades e Associações afins. Juntos com a Santíssima Virgem Maria e sob sua intercessão, todos podem ali vivenciar profundos momentos de intimidade com Deus através da Santa Missa, Pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e profundos momentos carismáticos de oração de louvor.

OBJETIVO

Este evento tem por objetivo proporcionar a todos os servos e membros em formação da Renovação Carismática Católica da Diocese de Óbidos, momentos de unidade, formação, espiritualidade e direcionamentos para seus trabalhos em seus respectivos Grupos de Oração, além de auxiliar a liderança no trabalho em unidade com as moções proféticas a nível estadual e nacional.

CONTEÚDO

O conteúdo abordado neste Congresso foi preparado por membros do Conselho Nacional da RCC, de forma que todos vivam a dinâmica e experiência deste tema tão especial para nós: “Sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso” (Lucas 6,36).

DATA E INSCRIÇÕES

O evento acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro na Assembleia Recreativa Pauxis, na cidade de Óbidos. As inscrições poderão ser feitas em todos os Grupos de Oração até o dia 17/10/2016.

CONGRESSINHO

As crianças também podem confirmar presença no Congresso Diocesano da RCC Óbidos, pois há uma programação toda especial sendo pensada para elas.

Paralelo ao Congresso Diocesano acontecerá o Congressinho, destinado às crianças, com espaço exclusivo.

Esses prediletos do Senhor são convidados a viver, também, uma experiência. As crianças não são somente cuidadas para que os pais possam participar do encontro, elas são catequizadas em sua formação espiritual, são conduzidas à evangelização própria da sua idade. Apesar do diminutivo, o encontro promove muitas atividades lúdicas numa linguagem infantil, tais como: animação, pregação, oração do terço, oficinas e gincanas, sempre com o objetivo de catequizar os pequeninos.

A diversão da criançada fica por conta do Ministério para as Crianças, em organização da Diocese. O local será no Clíper de Sant’Ana, nos dias 22 e 23 de outubro. Poderão participar crianças de 04 a 12 anos. As inscrições poderão ser feitas nos Grupos de Oração e com os Coordenadores.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

18h30 – Recepção e Acolhida

19h30 – Santa Missa de abertura

21h30 – Encerramento do dia

SÁBADO

07h30 – Terço

08h30 – Pregação: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. (Jo 1,29b)

10h00 – Intervalo

10h30 – Pregação: Tocados pelo Senhor (cf. Mt 8,1-3)

12h30 – Almoço

14h00 – Animação

14h30 – Pregação: Sede Santos em todas as vossas ações (1Pd 1,15)

16h15 – Intervalo

16h30 – Pregação: Espírito Santo, o sopro da vida (cf. EZ 37,5)

17h40 – Intervalo/Preparação para Missa

18h00 – Santa Missa

19h30 - Jantar

DOMINGO

07h30 – Terço

08h00 – Animação e Preparação para a Adoração ao Santíssimo Sacramento

08h20 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

09h10 – Pregação: Sede Misericordiosos como vosso Pai é misericordioso (Lc 6,36)

10h10 – Intervalo

11h00 – Pregação: Palavra Institucional e Pastoral da Coordenadora Diocesana

12h00 – Missa de Encerramento

13h00 – Almoço e término das atividades

Informações: (93) 99159-0063/ 99224-9983/ 99139-1007

