Vereadores de Óbidos participam da XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios

Organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, começou na última segunda-feira, 27 de março, conta com um importante espaço de diálogo e negociação. Trata-se do Espaço do Patrocinador, por onde passarão os diversos municipalistas, entre prefeitos, vereadores e convidados. O local ganha ainda mais importância com a quantidade recorde de participantes neste ano: mais de 10 mil pessoas.

Participam representando a Câmara Municipal de Óbidos os vereadores, Rubinho Souza (PL), Robson Souza (PSC), Agostinho Guimarães (MDB), Irmão Negão (PSC) e Mário do Mingote (MDB).

Para o Vereador Rubinho Souza (PL), estar no principal evento municipalista do país é uma oportunidade buscar soluções para a realidade local. “Já foi discutido no encontro sobre obras paradas do governo federal, infraestrutura nos municípios de todo o país, saneamento básico, saúde, educação. É muito importante debatermos esses assuntos, pois as autoridades máximas do país estão aqui, é o momento de buscarmos soluções para os problemas enfrentados pelos nossos municípios”, pontuou o parlamentar obidense.

Nesta terça-feira, o Vice-presidente da República, Geraldo Alckimin, participou da Solenidade de abertura representando a presidência da República no evento e em seu discurso destacou que “a marcha dos prefeitos e vereadores pode se chamar também a marcha do povo. Quanto mais fortalecermos o governo local, que está mais próximo da população, quem ganha é a sociedade”, afirmou Alckimin.

O Vereador Agostinho Guimarães (MDB), destacou ser o evento uma oportunidade ímpar para pleitear soluções para cada município. “São temas extremamente relevantes para a nossa sociedade. É um movimento que orienta os municípios sobre a forma como agir diante do governo federal na busca por alocar recursos que resultem em maior desenvolvimento seja na saúde, educação, saneamento básico, entre outros”, destacou Guimarães.

O evento na Capital Federal segue até o dia 30 do corrente mês.

FONTE: Comunicação/CMO