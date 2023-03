SANTARÉM: Filhote de peixe boi é resgatado pela Semma

As ações acontecem sempre em parceria com o ZooUnama, onde os animais são cuidados até ficarem aptos à soltura.

Na última segunda-feira, 27, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou mais um resgate de peixe-boi. O filhote, macho, pesava aproximadamente 7kg e media 80 cm, possuindo ainda vestígio de cordão umbilical.

O animal foi encontrado na comunidade Torrão do Papa Terra, na região Lago Grande, distrito de Curuai, distante 113 km da zona urbana de Santarém. A operação durou cerca de 10 horas.

"Torrão, como foi batizado pelos moradores, passará pelo processo de reabilitação. Futuramente, será solto na natureza. Ele já foi alimentado e está sob observação", informou a médica veterinária do zoológico, Ianny Posiadlo.

De acordo com Arlen Lemos, o órgão foi acionado no domingo. “Recebemos uma ligação dos comunitários de Torrão Papa da Terra e pedimos ajuda do ZooUnama para o resgate, principalmente porque o local é longe da cidade e não sabíamos a gravidade do estado do animal, que é uma espécie da Amazônia ameaçada de extinção”, ressaltou o agente de fiscalização.

FONTE: Comunicação/PMS