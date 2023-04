Trabalho de extensão rural da SEMAB instala sumidouro ecológico no Arapucu

Agricultores familiares têm um papel fundamental na economia de diversas comunidades rurais brasileiras. Em Óbidos, município no estado do Pará, não é diferente. A produção de alimentos é bastante diversificada, incluindo a farinha, beiju, tapioca, tucupi, polpas, vinhos de frutas, doces, geleias, linguiças e queijos, entre outros produtos.

No entanto, para que esses alimentos sejam produzidos com segurança e atendam às normas sanitárias exigidas pelos órgãos competentes, é preciso que as unidades de beneficiamento de alimentos estejam em conformidade com as normas e tenham um ambiente limpo e higiênico. É justamente nesse sentido que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) de Óbidos vem trabalhando, oferecendo tecnologias simples e inovadoras para ajudar as famílias a melhorar a sanidade do ambiente das unidades de beneficiamento de alimentos.

No dia 20 de abril de 2023, a SEMAB realizou a demonstração prática de instalação de sumidouro ecológico na comunidade Arapucu, atendendo a uma demanda organizada de produtores familiares. O sumidouro foi construído com o uso de pneus descartados e é responsável pela adequada drenagem de águas residuais da unidade de beneficiamento de peixe da senhora Celeste Santos.

A instalação do sumidouro ecológico tem como principal objetivo evitar a formação de lama e ambientes infeciosos ao redor da moradia da família, contribuindo para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos moradores da comunidade. Além disso, essa iniciativa da SEMAB é fundamental para que as unidades de beneficiamento de alimentos possam obter o Selo de Inspeção Municipal – SIM, que certifica a origem e a segurança da qualidade sanitária dos produtos para consumo humano.

Com essa ação, segundo o secretário Roberto Romero, a SEMAB reforça seu compromisso em apoiar os agricultores familiares de Óbidos e contribuir para o desenvolvimento rural sustentável do município. A instalação de sumidouros ecológicos é apenas uma das diversas tecnologias simples e inovadoras que a SEMAB oferece para ajudar as famílias a produzir alimentos com mais segurança e qualidade.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Semab