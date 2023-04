Em Óbidos, alunos das escolas Felipe Patroni visitam o Cemitério Israelita

O Cemitério Israelita de Óbidos tem 105 anos de fundação e 19 sepultamentos de descendentes da comunidade judaica obidense, o qual é fruto da articulação do Comitê Israelita do Amazonas, com apoio de obidenses, para transformá-lo em Patrimônio Histórico de Óbidos. Nesta segunda-feira, dia 24, o Cemitério recebeu visita de alunos de várias escolas de Óbidos, como parte da I. Exposição da História e Cultura Judaica em Óbidos Fortunato Chocrón.

A visita no Cemitério Israelita de Óbidos é a segunda parte de visitação da Exposição, agora no espaço sagrado que guarda e remonta a presença centenária de imigrantes judeus na sociedade obidense, da qual participaram alunos da turma do 8.º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni, que teve como orientadoras os historiadores Heluane Andrade, Leandro Tavares e Fabiana Fábio. Na ocasião, fizeram parte da visitação, alunos do IFPA — Campus Óbidos, acompanhados pela Profa. Iza Regis.

Durante a visita, os alunos conheceram a história do cemitério, assim como as curiosidades, aprendendo sobre a ritualidade sagrada dos judeus, a importância das iniciativas para o tombamento do cemitério, conheceram algumas histórias das lápides, história do judaísmo, entre outras informações prestadas pelos historiadores e também pelos israelitas presentes na visitação.

Estavam presentes na visitação o presidente do Comitê Israelita do Amazonas, Sr. Leão Azulay, assim como José Jaime Belicha, Marcos Jaime Belicha, Sr. Cláudio Messati Ramany e a Professora Fabiana Fábio, historiadora, que estava presente como palestrante e mediadora de conhecimentos.

Tombamento do Cemitério Israelita de Óbidos.

Lembramos que nesta segunda-feira, dia 24, o Prefeito de Óbidos assinou o Decreto n.º 90 que institui o tombamento do Cemitério Israelita, como patrimônio histórico de Óbidos, o qual foi encaminhado ao Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e Artístico de Óbidos. O conselho analisará o pedido com a manifestação do colegiado da entidade acerca da solicitação do poder público municipal, e após, emitirá um parecer que será encaminhado à Câmara de Vereadores, para análise e votação do Projeto de Lei; passos finais para a efetivação do tombamento.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5931-em-obidos-alunos-das-escolas-felipe-patroni-visitam-o-cemiterio-israelita#sigProId3cf6761299 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br