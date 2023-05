ÓBIDOS: Centro Educacional Bom Pastor homenageia as Mães

O Dia das Mães é uma ocasião muito especial e importante para homenagear aquelas que nos deram a vida e dedicam seus dias para cuidar de nós. O Centro Educacional Bom Pastor reconhecendo a importância dessas mulheres incríveis realizou neste sábado, dia 06, uma ação alusiva a essa data tão significativa.

A programação começou com uma missa em ação de graças em homenagem ao dia do Bom Pastor, presidida pelo padre Edson Galego. Foi um momento emocionante em que as mães presentes puderam receber uma bênção especial e sentir-se ainda mais amadas e valorizadas.

Em seguida, foi servido um delicioso café da manhã regional para as mães, que puderam desfrutar de um momento de confraternização com outras mães presentes e com seus filhos. Foi um momento de alegria e celebração.

Além disso, houve um sorteio de prêmios para as mães das crianças que estavam presentes, o que foi uma forma de reconhecer o papel fundamental que elas desempenham em nossas vidas. A presença dos benfeitores, colaboradores e das irmãs tornou esse momento ainda mais especial e significativo.

Essa ação do Centro Educacional Bom Pastor para o Dia das Mães é uma forma de homenagear as mães presentes, mas também de reconhecer a importância delas em nossas vidas. As mães merecem todo nosso amor, respeito e gratidão, não apenas no Dia das Mães, mas todos os dias.

Mais FOTOS clique nas imagens.....



