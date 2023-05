Judiciário dá início à Semana Nacional do Registre-se!

Na segunda-feira, 8 de maio, terá início a Semana Nacional "Registre-se!", a partir de 8h, na Casa Rua, na Praça da Bandeira, em Belém, com emissão de documentação civil para população em situação de rua e ação de cidadania. A ação ocorre em diversos locais de Belém e Ananindeua até o dia 12 de maio.

A Corregedoria-Geral de Justiça organizou com diversos parceiros, entre eles a Corregedoria Regional Eleitoral, a Semana Nacional “Registre-se!”, que, além da emissão de documentação civil, concentra esforços conjuntos para a emissão do título eleitoral e demais documentos de identificação civil. O propósito é atender pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, população ribeirinha, refugiadas (os), população em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial e egressas (os) incluindo outros grupos em situação de vulnerabilidade econômica e social.

O "Registre-se" é capitaneada pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Com base na programação local, os esforços conjuntos serão realizados no horário das 8h às 14h, em diferentes bairros e espaços de acolhimento da Região Metropolitana de Belém para atender os diferentes grupos de pessoas que integram o público-alvo da programação, conforme a seguir:

Dia 08/05/2023 - Casa Rua

(Local: Praça da Bandeira)

Dia 09/05/2023 - Casa Rua

(Local: Praça da Bandeira)

Dia 10/05/2023 - Centro Pop São Brás

(Local: Estacionamento da Igreja Primeiro Amor)

Dia 11/05/2023 - Centro Pop Icoaraci

(Local: Centro Pop Icoaraci)

Dia 12/05/2023 - Centro Pop Ananindeua

(Local: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho - SEMCAT)

Outros serviços oferecidos pelos parceiros entre 8 e 12 de maio:

Certidão de Nascimento (2ª via); RG (1ª e outras vias); Carteira de Trabalho; Título Eleitoral; Certificado de reservista; CPF; CAD Único; Consultório rua; Assessoria; jurídica; Corte de Cabelo e Barba Grátis.

A Semana Nacional do "Registre-se" é integrada pelo(as) representantes do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Caixa, Exército da 8ª Região Militar, Defensoria Pública do Estado, Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, Receita Federal, Polícia Militar do Pará, Polícia Civil, Polícia Federal, Prefeitura Municipal de Belém, Defesa Civil, Fundação Papa João XIII (Funpapa), União Espírita Paraense e Cáritas da Arquidiocese de Belém

FONTE: Comunicação/CNJ