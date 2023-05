O Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, completa 14 anos de Ordenação

O lema episcopal escolhido por Dom Bernardo foi: "A Todos Vida Plena" (cfr. Jo 10,10).

Nesta terça-feira, dia 05, a Diocese de Óbidos comemora os 14 anos de Ordenação Episcopal do seu Bispo, Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM.

A cerimônia de ordenação de Dom Bernardo aconteceu na Catedral São Paulo, no dia 9 de maio de 2009, na cidade de Münster, Alemanha, foi presidida por Dom Felix Genn, Bispo de Münster, e contou com a participação de muitos fiéis e vários Bispos do Brasil, da Alemanha e do Líbano. O lema episcopal escolhido por Dom Bernardo foi, "A Todos Vida Plena" (cfr. Jo 10,10).

A missão do Bispo dentro da Diocese é ensinar, santificar e governar. Ensinar, pois ele precisa ser o mestre; Santificar, por ele ter a plenitude do Espírito Santo e a Governar por ter sido revestido desse poder. Tendo também a humildade de repassar ao seu povo sobre o amor e a proteção de Deus, levando ao povo a palavra do Mestre.

Que Dom Bernardo Johannes seja um instrumento de Deus na terra, ensinando com fervor e vendo a sua imagem no seu semelhante.

FOnte: Diocese de Óbidos