ONU confirma Belém como sede da COP 30, em 2025

Belém, capital do Estado do Pará, foi oficialmente anunciada como a sede da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Essa notícia foi divulgada através de um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 26 de maio. A escolha da cidade foi anunciada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o governador Helder Barbalho e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Essa será a primeira vez que uma cidade brasileira receberá esse importante evento internacional, que é considerado um dos maiores sobre o tema no mundo.

A decisão de realizar a COP 30 em Belém foi tomada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) no dia 18 de maio, após uma proposta apresentada por Lula durante a COP 27, realizada em novembro de 2022, na cidade de Sharm El-Sheik, no Egito. O então presidente eleito sugeriu que uma capital amazônica sediasse a conferência, e Helder Barbalho, que também estava presente no evento, solicitou que Belém fosse a cidade anfitriã da COP 30. O evento está programado para ocorrer em novembro de 2025.

O governador Helder Barbalho expressou sua satisfação com o anúncio, enfatizando a responsabilidade do Brasil em sediar um evento tão importante sobre as mudanças climáticas. Ele afirmou que o Estado do Pará e Belém estarão prontos para receber delegações de todo o mundo, enquanto trabalham para realizar um evento exemplar e promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica. Helder agradeceu ao governo federal pelo apoio nessa conquista.

Lula ressaltou a importância da Amazônia e da cidade de Belém como cenários para as discussões sobre o clima, afirmando que a COP 30 será uma oportunidade de mostrar ao mundo as belezas naturais da região. O presidente destacou que o governo federal está comprometido em colaborar para o sucesso do evento e enfatizou a expectativa de que a COP 30 seja a melhor já realizada.

As articulações para Belém sediar a COP foram iniciadas por Helder Barbalho durante a COP 27, quando entregou uma carta pública dos governadores da Amazônia Legal ao presidente eleito Lula, convidando-o a participar do evento. O objetivo era garantir que uma edição da conferência fosse realizada no Brasil, especialmente na região amazônica. Após uma reunião com Lula em janeiro de 2023, ficou definido que Belém seria a cidade candidata oficial do Brasil para sediar a COP 30 em 2025.

Com a confirmação de Belém como sede da COP 30, o Brasil terá a oportunidade de liderar as discussões globais sobre as mudanças climáticas e mostrar ao mundo a importância da preservação da Amazônia. A expectativa é de que o evento traga avanços significativos na busca por soluções sustentáveis e fortaleça a conscientização sobre a proteção do meio ambiente.

